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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Байер», Левандовски реализовал назначенный после видеоповтора пенальти

    В стартовом матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» выиграла у «Байера». Голами отметились новички мюнхенского клуба Никлас Зюле и Корентин Толиссо. Роберт Левандовски воплотил в гол пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    «Бавария» – «Байер» – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Зюле, 9; 2:0 – Толиссо, 19; 3:0 – Левандовски, 53 (с пенальти); 3:1 – Мехмеди, 65.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +235

      Копытин 19 августа 2017, 05:53

      А что уж больно боятся видео повторов? Смотреть только был гол или нет, гол забитый из офсайда, падение в штрафной ну и если кто кому в "бубен" зарядил.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 августа 2017, 01:02

      Новички себя показали.

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      Рейтинг: +148

      СНА-17 19 августа 2017, 00:21

      У нас видеоповторам будут препятствовать до последнего. С ними будет намного трудней тащить одну из команд за уши к вершинам чемпионата.

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