Бундеслига. «Бавария» обыграла «Байер», Левандовски реализовал назначенный после видеоповтора пенальти

В стартовом матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» выиграла у «Байера». Голами отметились новички мюнхенского клуба Никлас Зюле и Корентин Толиссо. Роберт Левандовски воплотил в гол пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

«Бавария» – «Байер» – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Зюле, 9; 2:0 – Толиссо, 19; 3:0 – Левандовски, 53 (с пенальти); 3:1 – Мехмеди, 65.

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