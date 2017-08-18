Бундеслига. «Бавария» обыграла «Байер», Левандовски реализовал назначенный после видеоповтора пенальти

А что уж больно боятся видео повторов? Смотреть только был гол или нет, гол забитый из офсайда, падение в штрафной ну и если кто кому в "бубен" зарядил.
В стартовом матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» выиграла у «Байера». Голами отметились новички мюнхенского клуба Никлас Зюле и Корентин Толиссо. Роберт Левандовски воплотил в гол пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур
«Бавария» – «Байер» – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Зюле, 9; 2:0 – Толиссо, 19; 3:0 – Левандовски, 53 (с пенальти); 3:1 – Мехмеди, 65.