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    Анчелотти запретили курить на базе «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти больше не сможет курить на базе клуба. Об этом его попросил спортивный директор команды Хасан Салихамиджич.

    «Я попросил нашего тренера не курить на базе клуба. Анчелотти согласился, ведь он – настоящий профессионал», – рассказал Салихамиджич.

    «Моя жена довольна. Моему здоровью это пойдет только на пользу», – сказал об этой ситуации сам Анчелотти.

    Карло Анчелотти возглавляет «Баварию» с 1 июля 2016 года.

    Источник: Sky.de

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    19.08.2017 00:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 августа 2017, 13:58

      Бедный Карло,его так в Мадриде не глумили, а в Милане он с Индзаги и Гатузо и вискарь себе позволить мог...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2017, 09:38

      Идиоты!
      Справка для невежд: точка кипения никотина – 246 градусов по Цельсию. При горении сигареты или папиросы температура от 300 до 400 градусов, при затяжке от 400 до 700 градусов. При горении табака и взаимодействии с кислородом образуется никотиновая кислота (ниацин, витамин PP или В3), крайне необходимая для мозговой деятельности человека и уберегающая его от массы болезней, в том числе кожных.

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 19 августа 2017, 01:04

      Задрочили старика

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 00:46

      хасан показал, кто в доме батя

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 августа 2017, 00:24

      Будет теперь с сигаретой по шхерам базы прятаться, ненароком и сожгёт.)

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