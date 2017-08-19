Анчелотти запретили курить на базе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти больше не сможет курить на базе клуба. Об этом его попросил спортивный директор команды Хасан Салихамиджич.

«Я попросил нашего тренера не курить на базе клуба. Анчелотти согласился, ведь он – настоящий профессионал», – рассказал Салихамиджич.

«Моя жена довольна. Моему здоровью это пойдет только на пользу», – сказал об этой ситуации сам Анчелотти.

Карло Анчелотти возглавляет «Баварию» с 1 июля 2016 года.