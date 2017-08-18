Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Официально: «Тоттенхэм» купил Дэвинсона Санчеса за 40 миллионов

    Бывший защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес стал первым новичком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. 21-летний футболист подписал с новым клубом контракт до 2023 года.

    Общая сумма трансфера составила 40 миллионов евро, утверждает портал Transfermarkt.

    В прошедшем сезоне Санчес отыграл за «Аякс» 32 матча, забив шесть голов и отдав два результативных паса. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 августа 2017, 20:48

      У кур скауты только в Голландию ездят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 18 августа 2017, 20:19

      наконец-то потратили

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11