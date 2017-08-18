Официально: «Тоттенхэм» купил Дэвинсона Санчеса за 40 миллионов

Бывший защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес стал первым новичком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. 21-летний футболист подписал с новым клубом контракт до 2023 года.

Общая сумма трансфера составила 40 миллионов евро, утверждает портал Transfermarkt.

В прошедшем сезоне Санчес отыграл за «Аякс» 32 матча, забив шесть голов и отдав два результативных паса. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.