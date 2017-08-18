Официально: Матюиди – игрок «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о трансфере бывшего полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. Французский футболист подписал со своим новым клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, которые туринский клуб выплатит тремя траншами.

Если Матюиди сыграет определенное количество матчей за «Ювентус», то «ПСЖ» получит еще 10,5 миллионов евро. В итальянской команде он будет выступать под 14 номером.

Стоимость Матюиди оценивается в 29,5 миллионов евро.