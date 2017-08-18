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    Официально: Матюиди – игрок «Ювентуса»

    «Ювентус» объявил о трансфере бывшего полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. Французский футболист подписал со своим новым клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, которые туринский клуб выплатит тремя траншами.

    Если Матюиди сыграет определенное количество матчей за «Ювентус», то «ПСЖ» получит еще 10,5 миллионов евро. В итальянской команде он будет выступать под 14 номером.

    Стоимость Матюиди оценивается в 29,5 миллионов евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    18.08.2017 19:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +720

      Flydis 19 августа 2017, 16:11

      За такие деньги очень качественный игрок. Даже невзирая на возраст. Один из лучших на своей позиции в европе. Имхо.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 августа 2017, 08:39

      Отлично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 августа 2017, 22:42

      Аплодирую менеджменту Юве! Они круты!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 августа 2017, 19:34

      тааааааак деешевооооооо????

      2
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      Рейтинг: +64

      bayern06 > Аристократ Олжик 18 августа 2017, 19:57

      30 лет и год до истечения контракта

      0
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > Аристократ Олжик 18 августа 2017, 21:07

      умеют торговаться туринцы в отличие от парижан, купили в десять раз дороже продали за дешево

      0
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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 18 августа 2017, 19:29

      Браво, наконец-то усиление центра полузащиты. Сильный, двужильный игрок, придаст мощи полузащите.

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 18 августа 2017, 19:15

      когда-то очень хороший игрок был, будет ли он полезен Юве, скоро узнаем

      0
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