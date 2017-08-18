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    Мостовой: «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Либо 1:1, либо 2:1»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи красно-белых и «Локомотива» в матче 7-го тура РФПЛ.

    «Надеюсь на победу «Спартака», красно-белым надо реабилитироваться за поражение от ЦСКА (1:2) и восстанавливать упущенные позиции в таблице. Но будет нелегко, «Локомотив» тоже получил пробоину от «Тосно» (0:2), причем «железнодорожники» проиграли по делу. Обе команды как раненые звери, будет интересно посмотреть. Но преимущество все-таки у «Спартака». Закрытого футбола не ожидаю. Во-первых, закрытый футбол — это исторически не относится к красно-белым. Во-вторых, на «Открытие Арене» вообще непривычно видеть такой футбол.

    Не думаю, что в случае поражения кресло под Массимо Каррерой может зашататься. Команда идет в одной победе от тройки, Лига чемпионов еще не началась. Ситуация некритическая, все эти разговоры – полная глупость. Что касается прогноза, то поставлю, что «Спартак» не проиграет, а матч закончится со счетом либо 1:1, либо 2:1 в пользу команды Карерры», — сказал Мостовой.

    Встреча на «Открытие Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 14:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 августа 2017, 22:13

      Локо не проиграет. За суперкубок надо должок вернуть.

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 18 августа 2017, 19:26

      Спартак не выиграет, Локо не проиграет.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 18 августа 2017, 17:50

      нужно 2-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 августа 2017, 16:19

      В игре на суперкубок у Локо не было шансов, даже с Ари. Нужно повторить.

      8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Приус 18 августа 2017, 17:26

      откуда знаешь, что не было шансов? В спартаковских кругах было все известно про свистуна?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Diesel133 18 августа 2017, 17:52

      еще до эпизода с возможным удалением,судья два раза игру рукой у Локо не заметил,так что про свистуна помолчали бы

      0
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Diesel133 19 августа 2017, 07:58

      Не обижайся, шанс есть всегда. И сегодня будут о обеих. ОК

      10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Приус 19 августа 2017, 12:26

      не обижаюсь, просто бомбануло)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 августа 2017, 16:06

      Ничейку сгоняют! Возможно 0:0!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 15:43

      С Открытия еще никто живым не уходил.

      8
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 16:24

      аек

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 15:26

      Разумно, как то так и будет.

      8
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