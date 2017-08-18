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  • Мостовой: «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Либо 1:1, либо 2:1»

Мостовой: «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Либо 1:1, либо 2:1»

18 августа 2017, 14:44
12

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи красно-белых и «Локомотива» в матче 7-го тура РФПЛ.

«Надеюсь на победу «Спартака», красно-белым надо реабилитироваться за поражение от ЦСКА (1:2) и восстанавливать упущенные позиции в таблице. Но будет нелегко, «Локомотив» тоже получил пробоину от «Тосно» (0:2), причем «железнодорожники» проиграли по делу. Обе команды как раненые звери, будет интересно посмотреть. Но преимущество все-таки у «Спартака». Закрытого футбола не ожидаю. Во-первых, закрытый футбол — это исторически не относится к красно-белым. Во-вторых, на «Открытие Арене» вообще непривычно видеть такой футбол.

Не думаю, что в случае поражения кресло под Массимо Каррерой может зашататься. Команда идет в одной победе от тройки, Лига чемпионов еще не началась. Ситуация некритическая, все эти разговоры – полная глупость. Что касается прогноза, то поставлю, что «Спартак» не проиграет, а матч закончится со счетом либо 1:1, либо 2:1 в пользу команды Карерры», — сказал Мостовой.

Встреча на «Открытие Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Сибирь за Спартак
1503059187
Разумно, как то так и будет.
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Одинокий волк Маквейд
1503060181
С Открытия еще никто живым не уходил.
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Serjoga
1503061617
Ничейку сгоняют! Возможно 0:0!
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Приус
1503062366
В игре на суперкубок у Локо не было шансов, даже с Ари. Нужно повторить.
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alexivanof197
1503067846
нужно 2-0
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виктоша
1503073602
Спартак не выиграет, Локо не проиграет.
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ljrljr0505
1503083624
Локо не проиграет. За суперкубок надо должок вернуть.
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