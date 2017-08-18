Панов: «После дерби с ЦСКА подошли ребята в черных футболках. Сказали, что у них ко мне накопились вопросы»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал вступление в общество болельщиков «Спартака».

«Зачем вступил во «Фратрию»? Да чтобы покупать билеты на гостевой сектор. Просто так ты их не достанешь, а здесь заплатил 1000 рублей, получил карточку – и всегда уверен, что сможешь смотреть матч там, где хочешь. На центральных трибунах мне уже не интересно. Атмосфера не та. Сначала сидел на секторе С «Открытия Арены», но не чувствовал там драйва. Пытаешься кричать вместе с фанатами – никто не поддерживает, песни не поют. В апреле был матч с «Уралом» — мы взяли билеты на фанатку, и я понял, что оттуда не уйду.

Почему сидеть на фанатке – круто? Потому что там всем наплевать, кто ты. Бывший известный футболист, бизнесмен или безработный. Ты раскрепощен, ты един с толпой, ты поешь во славу своего клуба. Это так меня зарядило, что я ощутил в себе новый прилив силы, который давно не чувствовал. Вы только подумайте: на каждом выездном матче у «Спартака» полная трибуна. Ни у кого такого нет.



Нет ли у фанатов «Спартака» проблем с бывшим зенитовцем, пришедшим на сектор? У обычных ребят их никогда не было. Удивлялись только: «Панов, ты что тут делаешь»? «Да ничего, болею, как и вы». Вот и все. Но после дерби с ЦСКА подошли люди, которые себя особо не афишируют. Серьезные, большие ребята в черных футболках. Может, «Гладиаторы» или кто-то другой. Главный с грозным видом сказал: «Саша, у нас к тебе накопились вопросы». «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Зачем тебе это?» Правда, он еще сказал: «Мы следили за тобой весь первый тайм, ты правда болеешь, во всей движухе участвуешь».



Люди должны были задать вопросы. Объяснил им все, как и вам. Тогда мне сказали: «Мы тебя поддерживаем. «Спартак» — это семья, у нас доброе сердце». И еще добавили: «Если бы мы были рядом в Питере, то такой ситуации бы не было».

Как фанат «Спартака» хочу чаще посещать выезды. В Ростов-на-Дону арендуем микроавтобус, будет у нас хорошая компания. Лигу чемпионов тоже надеюсь не пропустить. Может, когда-нибудь сделаю золотой сезон. Во-вторых, хочется создать свою бригаду. Не для драк, а для поддержки. А то стоишь на секторе, кто-то рядом баннер вешает, и ты думаешь: «Так, а почему же ты своего ничего не создал?» Вот сейчас придумываем идею. Много всяких желаний», — сказал Панов.

Напомним, после матча «Спартак» – «Зенит» (5:1) у бывшего форварда сборной России произошел конфликт в болельщиками красно-белых.