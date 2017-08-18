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    Панов: «После дерби с ЦСКА подошли ребята в черных футболках. Сказали, что у них ко мне накопились вопросы»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал вступление в общество болельщиков «Спартака».

    «Зачем вступил во «Фратрию»? Да чтобы покупать билеты на гостевой сектор. Просто так ты их не достанешь, а здесь заплатил 1000 рублей, получил карточку – и всегда уверен, что сможешь смотреть матч там, где хочешь. На центральных трибунах мне уже не интересно. Атмосфера не та. Сначала сидел на секторе С «Открытия Арены», но не чувствовал там драйва. Пытаешься кричать вместе с фанатами – никто не поддерживает, песни не поют. В апреле был матч с «Уралом» — мы взяли билеты на фанатку, и я понял, что оттуда не уйду.

    Почему сидеть на фанатке – круто? Потому что там всем наплевать, кто ты. Бывший известный футболист, бизнесмен или безработный. Ты раскрепощен, ты един с толпой, ты поешь во славу своего клуба. Это так меня зарядило, что я ощутил в себе новый прилив силы, который давно не чувствовал. Вы только подумайте: на каждом выездном матче у «Спартака» полная трибуна. Ни у кого такого нет.

    Нет ли у фанатов «Спартака» проблем с бывшим зенитовцем, пришедшим на сектор? У обычных ребят их никогда не было. Удивлялись только: «Панов, ты что тут делаешь»? «Да ничего, болею, как и вы». Вот и все. Но после дерби с ЦСКА подошли люди, которые себя особо не афишируют. Серьезные, большие ребята в черных футболках. Может, «Гладиаторы» или кто-то другой. Главный с грозным видом сказал: «Саша, у нас к тебе накопились вопросы». «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Зачем тебе это?» Правда, он еще сказал: «Мы следили за тобой весь первый тайм, ты правда болеешь, во всей движухе участвуешь».

    Люди должны были задать вопросы. Объяснил им все, как и вам. Тогда мне сказали: «Мы тебя поддерживаем. «Спартак» — это семья, у нас доброе сердце». И еще добавили: «Если бы мы были рядом в Питере, то такой ситуации бы не было».

    Как фанат «Спартака» хочу чаще посещать выезды. В Ростов-на-Дону арендуем микроавтобус, будет у нас хорошая компания. Лигу чемпионов тоже надеюсь не пропустить. Может, когда-нибудь сделаю золотой сезон. Во-вторых, хочется создать свою бригаду. Не для драк, а для поддержки. А то стоишь на секторе, кто-то рядом баннер вешает, и ты думаешь: «Так, а почему же ты своего ничего не создал?» Вот сейчас придумываем идею. Много всяких желаний», — сказал Панов.

    Напомним, после матча «Спартак»«Зенит» (5:1) у бывшего форварда сборной России произошел конфликт в болельщиками красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 12:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 19 августа 2017, 00:29

      Да с головой у него проблемы , всё провоцирует народ , я на что спокойный и добрый , набил бы ему морду.......

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 18 августа 2017, 19:16

      а чо он за свое Торпедо не болеет? "Шизы" мало? тупо стадный синдром у Саши...


      но так нападать, как в питере нельзя, не красиво толпой и дома на маленького и толстенького одного........

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2017, 19:14

      Сделай фирменный баннер с надписью: Банда и«С»кариота!XD

      0
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 18 августа 2017, 19:09

      да уж опечатка, так опечатка))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 18 августа 2017, 15:22

      "Напомним, после матча «Спартак» – «Зенит» (5:1) у бывшего форварда сборной России произошел конфликт в болельщиками красно-белых." Какая прекрасная опечатка)))

      4
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 15:02

      Потому что там всем наплевать, кто ты. Бывший известный футболист, бизнесмен или безработный.
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      Упрощение социально системы - верный признак ее распада, сказал Л.Н. Гумилев.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 августа 2017, 14:38

      Пэн красава

      -2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 августа 2017, 14:35

      Онопко целует эмблему ЦСКА, Панов заболел за "Спартак" ... Меня больше раздражают действующие игроки, которые трещат на всех углах о бывшем клубе, давшем путёвку в большой футбол. Такие, как Зобнин. Ну перешёл и перешёл, не п***и лишнего, не раздражай болел.

      2
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      Рейтинг: +27

      private51 18 августа 2017, 14:14

      Помню 2 гола французам...кто ты был и до чего ты докатился...срать на своих это некрасиво Саша!!!

      4
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > private51 18 августа 2017, 15:49

      Чистый пиар, тот подвиг уже не многие помнят)

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      Рейтинг: +6309

      порт 18 августа 2017, 14:06

      На центральных трибунах мне уже не интересно. Атмосфера не та. Сначала сидел на секторе С «Открытия Арены», но не чувствовал там драйва
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      Возьмись тогда за старое, курни, и опять почувствуешь драйв.

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