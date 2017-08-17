ЦСКА решил снизить стоимость билетов на матч против «Ахмата»

Московский ЦСКА уведомил общественность, что с 17 августа изменяется в сторону понижения стоимость входных билетов на матч восьмого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата». С новым прейскурантом можно ознакомиться на сайте красно-синих.

«Болельщики, купившие билеты по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку 50 процентов на матч с «Ростовом» в тот же сектор», – говорится в сообщении армейцев.

Напомним, что за все время существования «ВЭБ Арены» на ней не было ни одного аншлага и что 27 августа, в день матча с чеченцами, – день рождения ЦСКА.