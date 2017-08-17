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    ЦСКА решил снизить стоимость билетов на матч против «Ахмата»

    Московский ЦСКА уведомил общественность, что с 17 августа изменяется в сторону понижения стоимость входных билетов на матч восьмого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата». С новым прейскурантом можно ознакомиться на сайте красно-синих.

    «Болельщики, купившие билеты по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку 50 процентов на матч с «Ростовом» в тот же сектор», – говорится в сообщении армейцев.

    Напомним, что за все время существования «ВЭБ Арены» на ней не было ни одного аншлага и что 27 августа, в день матча с чеченцами, – день рождения ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.08.2017 20:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 августа 2017, 11:52

      чтоб народ повалил на стадионы,играть надо а не пешком ходить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 августа 2017, 23:32

      Этого мало! Нужно бесплатно и ещё каждому давать пирожок. Или деньгами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 17 августа 2017, 23:22

      Не цены ниже нужны, а игроки как Ваня и компания и красивая игра результативная,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 августа 2017, 21:03

      Всё настолько плохо?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > BRO_football 17 августа 2017, 22:03

      Цены бешенные лучше чуть снизить может кто и подтянется из болельщиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 17 августа 2017, 20:59

      Достойно уважения! Последовали удачному примеру менеджмента Зенита,в матчах Лиги Европы,и правильно сделали! Это намного лучше чем играть при полупустых трибунах.Возможно и другие клубы РФПЛ последуют данному примеру.,от этого выиграет весь наш чемпионат и станет намного зрелищней. Так держать!!!

      7
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      Рейтинг: +1423

      Parham > √монегаск√ 17 августа 2017, 21:01

      Присоединяюсь к советам и пожеланиям!!!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 августа 2017, 20:26

      Батяня Рамзан вмешался...

      3
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