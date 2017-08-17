Фарфан: «У «Спартака» во всех линиях есть опасные футболисты»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан дал оценку силе «Спартака». Команды проведут матч в рамках 7-го тура РФПЛ

«Травма Зе Луиша? У таких больших клубов наверняка есть хорошая скамейка, и они могут сделать достойную замену. Но мы не будем думать о проблемах соперника, а только о своей подготовке, чтобы мобилизоваться, найти потенциал и подойти к этому матчу в лучшем виде.

У соперника во всех линиях есть опасные футболисты. Конечно, линия атаки – самая опасная. В любом случае нам нельзя терять концентрацию на поле и надо быть внимательными с первой до последней минуты. В дерби все зависит именно от концентрации и готовности. Этот элемент играет большую роль», – заявил футболист.

Фарфан в нынешнем сезоне провел в чемпионате России четыре матча, в которых забил один гол.