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    Фарфан: «У «Спартака» во всех линиях есть опасные футболисты»

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан дал оценку силе «Спартака». Команды проведут матч в рамках 7-го тура РФПЛ

    «Травма Зе Луиша? У таких больших клубов наверняка есть хорошая скамейка, и они могут сделать достойную замену. Но мы не будем думать о проблемах соперника, а только о своей подготовке, чтобы мобилизоваться, найти потенциал и подойти к этому матчу в лучшем виде.

    У соперника во всех линиях есть опасные футболисты. Конечно, линия атаки – самая опасная. В любом случае нам нельзя терять концентрацию на поле и надо быть внимательными с первой до последней минуты. В дерби все зависит именно от концентрации и готовности. Этот элемент играет большую роль», – заявил футболист.

    Фарфан в нынешнем сезоне провел в чемпионате России четыре матча, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 15:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -164

      Dеd Pihto. 17 августа 2017, 15:15

      Опасные???Так вызовите санитаров из Кащенки!

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