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    Агент: « Вендел в ЦСКА? Ничего не могу сказать»

    Агент полузащитника «Флуминенсе» Вендела Вале отказался комментировать информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста семь миллионов евро.

    «Я ничего не могу сказать по поводу информации о трансфере Вендела в ЦСКА», – заявил Энрике Брасил.

    Действующий контракт футболиста с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за свой клуб, забил в них три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.08.2017 14:01
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