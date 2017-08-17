Агент: « Вендел в ЦСКА? Ничего не могу сказать»

Агент полузащитника «Флуминенсе» Вендела Вале отказался комментировать информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста семь миллионов евро.

«Я ничего не могу сказать по поводу информации о трансфере Вендела в ЦСКА», – заявил Энрике Брасил.

Действующий контракт футболиста с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за свой клуб, забил в них три гола и отдал две результативные передачи.