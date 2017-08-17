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    Источник: Абрамович отказывается покупать в «Челси» Белотти за 100 миллионов

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы видеть в команде форварда «Торино» Андреа Белотти. Как сообщается, итальянский специалист настаивает на покупке 23-летнего футболиста. Однако владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается идти на выкуп трансфера форварда за 100 миллионов евро, именно эта сумма прописана в контракте игрока в виде отступных.

    В минувшем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Skysports

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    17.08.2017 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 августа 2017, 11:54

      любой бы спросил, куда идут его деньги

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      Рейтинг: +122

      serginho8 17 августа 2017, 13:46

      да это совсем бред, да понятно что трансферный рынок сошел с ума, но все же платить сотку за игрока который забивал только в серии А это слишком, тем более все знают как итальянцы играют в апл.... по сути кот в мешке. Да спору нет, то тчо если он сыграет 20+ матчей за сезон, то он явно свои 7-8 забьет, но это стоит 100 млн?

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