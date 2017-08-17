Источник: Абрамович отказывается покупать в «Челси» Белотти за 100 миллионов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы видеть в команде форварда «Торино» Андреа Белотти. Как сообщается, итальянский специалист настаивает на покупке 23-летнего футболиста. Однако владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается идти на выкуп трансфера форварда за 100 миллионов евро, именно эта сумма прописана в контракте игрока в виде отступных.

В минувшем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.