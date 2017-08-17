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    Зидан: «Соперничество с «Барселоной» теперь продолжится в Примере»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что ответная встреча с «Барселоной» за Суперкубок Испании получилась зрелищной.

    «В этом матче все были хороши, а не только Асенсио. Мы здорово стартовали в сезоне и завоевали два Суперкубка.

    Первая половина этого матча получилась зрелищной, учитывая интенсивность нашей игры и работу с мячом. Во втором тайме «Барса» доставила нам определенные неприятности, но мы рады итоговому результату.

    Соперничество с «Барселоной»? Оно продолжится теперь в Примере, нас ждет трудный сезон», – заявил Зидан.

    В минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.

    Источник: AS

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    17.08.2017 08:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 17 августа 2017, 15:41

      Если всё так останется - у Реала в этом сезоне конкуренции в Примере не ожидается, но, думаю, покупки у Барсы ещё будут. А Асенсио красава - такие голы в обоих матчах положил. Гол Роналду тоже хорош.

      1
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      Рейтинг: +67291

      portero 17 августа 2017, 12:26

      Зидан потирает руки, какие у них теперь соперники в примере?
      он своим авторитетом заставляет всех игроков Реала выполнять его требования, редко такое бывает игрок хороший а потом и тренер

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 17 августа 2017, 10:56

      никого соперничества не будет ибо бгсилона финиширует на 3 или 4 месте

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 августа 2017, 10:53

      Реал сейчас просто сумасшедший.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 августа 2017, 10:17

      11 лет в сухую не могли выиграть реал... барсе альбу пике роберто продать нужно... молодеж реала хорош... марсело чем роналду больше проблем создает...

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. > de bruyne 17 августа 2017, 15:11

      11 лет в сухую не смогли Реал выиграть барсу потому что судья с ними помогают хоть на одного гола.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 17 августа 2017, 09:30

      Реал полностью лучший?

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 августа 2017, 09:30

      Реал взял суперкубок по делу.

      1
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      Рейтинг: -55

      Real. 17 августа 2017, 09:25

      Поздравляем Реал и Зидан с победой. Удачи в новом сезоне чтобы выиграли ЛаЛигу, кубок Испании, ЛигаЧемпионов и супер кубки

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 августа 2017, 09:20

      Тешь себя надеждой. Будете соперничать с атлетами из мадрида за 2 место. Реал для вас пока недосягаем. Моральный дух подавлен, теперь после поражения от реала будет еще хуже. Интересно Вельверде доработает до конца сезона, я думаю нет.

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      Рейтинг: -55

      Real. > Павел Буре 17 августа 2017, 09:26

      в январе уволят наверно этого Валверде

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 17 августа 2017, 09:03

      Первый гол вообще красавец был,Черданцев чуть не обассался,наверно)

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