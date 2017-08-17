Зидан: «Соперничество с «Барселоной» теперь продолжится в Примере»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что ответная встреча с «Барселоной» за Суперкубок Испании получилась зрелищной.

«В этом матче все были хороши, а не только Асенсио. Мы здорово стартовали в сезоне и завоевали два Суперкубка.

Первая половина этого матча получилась зрелищной, учитывая интенсивность нашей игры и работу с мячом. Во втором тайме «Барса» доставила нам определенные неприятности, но мы рады итоговому результату.

Соперничество с «Барселоной»? Оно продолжится теперь в Примере, нас ждет трудный сезон», – заявил Зидан.

В минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.