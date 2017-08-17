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  • Зидан: «Соперничество с «Барселоной» теперь продолжится в Примере»

Зидан: «Соперничество с «Барселоной» теперь продолжится в Примере»

17 августа 2017, 08:22
12

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что ответная встреча с «Барселоной» за Суперкубок Испании получилась зрелищной.

«В этом матче все были хороши, а не только Асенсио. Мы здорово стартовали в сезоне и завоевали два Суперкубка.

Первая половина этого матча получилась зрелищной, учитывая интенсивность нашей игры и работу с мячом. Во втором тайме «Барса» доставила нам определенные неприятности, но мы рады итоговому результату.

Соперничество с «Барселоной»? Оно продолжится теперь в Примере, нас ждет трудный сезон», – заявил Зидан.

В минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Асенсио Марко Зидан Зинедин
Комментарии (12)
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Берёза В.
1502949789
Первый гол вообще красавец был,Черданцев чуть не обассался,наверно)
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Павел Буре
1502950829
Тешь себя надеждой. Будете соперничать с атлетами из мадрида за 2 место. Реал для вас пока недосягаем. Моральный дух подавлен, теперь после поражения от реала будет еще хуже. Интересно Вельверде доработает до конца сезона, я думаю нет.
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Real.
1502951109
Поздравляем Реал и Зидан с победой. Удачи в новом сезоне чтобы выиграли ЛаЛигу, кубок Испании, ЛигаЧемпионов и супер кубки
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Jenea83
1502951412
Реал взял суперкубок по делу.
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drug01
1502951445
Реал полностью лучший?
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de bruyne
1502954251
11 лет в сухую не могли выиграть реал... барсе альбу пике роберто продать нужно... молодеж реала хорош... марсело чем роналду больше проблем создает...
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Den Bull
1502956424
Реал сейчас просто сумасшедший.
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abhvfdtcn
1502956600
никого соперничества не будет ибо бгсилона финиширует на 3 или 4 месте
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portero
1502962018
Зидан потирает руки, какие у них теперь соперники в примере? он своим авторитетом заставляет всех игроков Реала выполнять его требования, редко такое бывает игрок хороший а потом и тренер
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xLINDAx
1502973718
Если всё так останется - у Реала в этом сезоне конкуренции в Примере не ожидается, но, думаю, покупки у Барсы ещё будут. А Асенсио красава - такие голы в обоих матчах положил. Гол Роналду тоже хорош.
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