Чебану: «Когда я познакомился с Еременко, он даже пиво не пил»

Бывший голкипер «Томи» Илья Чебану рассказал об отношении бывшего полузащитника ЦСКА Роман Еременко к алкоголю.

В ноябре 2016 года финский хавбек был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Эта тема скользкая и неудобная. Когда Еременко приехал в «Рубин», я с ним познакомился на дне рождения у Рыжикова, и он даже пиво не пил. Я говорю как есть. Это парень, который даже не пил пиво, – это 100 процентов. После этого мы с ним, Касаевым, Мартинсом и Сафиным были вместе, когда шел Кубок Дэвиса, Россия играла с Бразилией. Мы ужинали, и Рома снова не пил.

Когда это с ним случилось, я реально был в шоке, поскольку для меня Рома в некоторых моментах был суперпрофессионалом. Недавно связался с ним по телефону, и я рад, что смог выразить ему слова поддержки. Надеюсь, он вернется. Там я не был и не знаю, что случилось. Рому знаю с другой стороны, и все остальное пока не может изменить мое отношение и мнение о нем», – цитирует Чебану Moldfootball.