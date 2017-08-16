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    Источник: «Зенит» до конца лета планирует приобрести еще двух футболистов

    Петербургский «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна планирует приобрести еще двух новичков. По информации источника, команду усилит один центральный защитник и один универсальный футболист группы атаки.

    Также сообщается, что ряд игроков этим летом покинут стан сине-бело-голубых. Речь идет о Юрии Лодыгине, Кристиане Нобоа и Иване Новосельцеве, которых петербуржцы планируют отдать в аренду.

    На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФАН

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    16.08.2017 18:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 17 августа 2017, 11:33

      надоело что Зенит теряет очки КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 августа 2017, 05:39

      с таким соперником облажались....

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2017, 03:24

      Как показывает время тех кого забирает себе Зенит,ни чуть не ослабляет команды,взять тот же Ростов,прилично выглядит,появляются новые лидеры,а те кто повёлся на газпромовские деньги,становятся просто хламом.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 августа 2017, 23:22

      С таким составом нужно начинать все игры со счета 2:0 в пользу противника Зенита. А так никакого интереса когда вся страна сосет и смотрит как каждую неделю клуб закупает по одному-2 игрока от 10 и более. Благотворительностью заниматься не думали?????

      2
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 23:17

      Нобоа можно бы и заиграть, Лодыгин тоже нужен, а вот Новосельцева гнать поганой метлой.

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 16 августа 2017, 21:14

      Зачем Нобоа брали? Оптом и бесплатно, не понимал этого трансфера, вот он и не подошёл Манчини

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM 16 августа 2017, 21:08

      Быстрее надо покупать, а то в ответном с Утрехтом играть некому. Дав состава, куча потраченного бабла, а играть некому. Питерские парадоксы.

      3
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      Рейтинг: +365

      BykAs 16 августа 2017, 20:59

      А куда Ваню Соловьева дели?
      Нахапают , чтоб было, потом распихивают, даже не дав шанса заявить о себе.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 20:43

      Смысл какой? Утрехт забил Зениту! Утрехт Карл !

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 августа 2017, 19:54

      а можно Яя и Коло Туре..?
      так..для рекламки...

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol > shinnik 16 августа 2017, 20:00

      Старьем не занимаемся.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > paracetamol 16 августа 2017, 20:19

      да занимайся ты уже Лего -конструктором..
      Определитель стратегии Зенита.

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