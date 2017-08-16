Источник: «Зенит» до конца лета планирует приобрести еще двух футболистов

Петербургский «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна планирует приобрести еще двух новичков. По информации источника, команду усилит один центральный защитник и один универсальный футболист группы атаки.

Также сообщается, что ряд игроков этим летом покинут стан сине-бело-голубых. Речь идет о Юрии Лодыгине, Кристиане Нобоа и Иване Новосельцеве, которых петербуржцы планируют отдать в аренду.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.