Джорджевич: «Соперники должны бояться тульского «Арсенала»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич выразил надежду, что в текущем сезоне его команде не придется вести борьбу за выживание в РФПЛ.

«Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, — бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды Премьер-лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться.

Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина. Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время», – говорит черногорец.

Туляки за шесть туров РФПЛ сумели одержать только одну победу.