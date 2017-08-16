Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джорджевич: «Соперники должны бояться тульского «Арсенала»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич выразил надежду, что в текущем сезоне его команде не придется вести борьбу за выживание в РФПЛ.

    «Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, — бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды Премьер-лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться.

    Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина. Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время», – говорит черногорец.

    Туляки за шесть туров РФПЛ сумели одержать только одну победу.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 21:05

      Соперники должны бояться тульского «Арсенала???
      А почему тогда Арсенал БОИТСЯ своих соперников и ПЛОХО играет???
      По прошедшим играм Арсенала видно, что соперники НЕ БОЯТСЯ Арсенала!
      Это Арсенал БОИТСЯ своих соперников!!!
      Божовичу надо вселить в игроков Арсенала УВЕРЕННОСТЬ и небоязнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 августа 2017, 16:26

      будете по полю с охотничьими ружьями бегать, тогда точно бояться будут.... а пока лишь шапкозакидательство и самолюбование...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 15:34

      Лука так говоришь как будто всю жизнь за арсенал играл

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11