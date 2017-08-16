Канищев: «Не знаю что будет с «Тосно», я не гадалка»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил шансы новичка российской Премьер-лиги «Тосно» на выживание по итогам нынешнего сезона. Он признался, что удивлен результатом последнего матча против «Локомотива».

Напомним, что встреча шестого тура РФПЛ «Локомотив» – «Тосно» закончилась со счетом 0:2. В активе команды из Ленинградской области шесть очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

– Что касается «Тосно». В предыдущем интервью нашей газете вы довольно скептически высказывались о перспективах второй питерской команды. Заставляют ли два «сухих» мяча в ворота «Локомотива» как-то по-другому оценивать шансы тосненцев на то, чтобы закрепиться в элите?

– Сложно сказать, но результатом я был крайне удивлен. Однако это лишний раз подтверждает уже всем давно известную истину, что в нашем чемпионате нет непобедимых команд. При должном подходе и полной самоотдаче любой клуб из нижней части таблицы может спокойно обыграть любого потенциального лидера. Но это говорит только о невысоком классе тех, кто наверху.

– Стало быть, тосненцы пришли в Премьер-лигу не на один сезон?

– В нынешнем чемпионате они могут не только успешно бороться за выживание, но и финишировать в середине таблицы. Так довольно часто бывает, когда команда, вышедшая из ФНЛ, в первый год своего пребывания в РФПЛ на эмоциях играет очень хорошо, а вот во второй – оказывается, что ее там не ждали. Поэтому я не знаю, как дальше будет – не гадалка. Но, к примеру, если судить по игре «Тосно» и тем же «Краснодаром», то большого территориального перевеса в первом тайме «быки» не имели, хотя принимали соперника на своем поле. Однако после перерыва сказались опыт, класс и физическая готовность хозяев, которые в итоге победили. Поэтому дай бог, чтобы на эмоциях тосненцы и дальше всех причесывали, но я все равно не исключаю, что набранные с «Локомотивом» три очка могут стать для них последними в нынешнем сезоне.

– Вслед за «Зенитом», единолично возглавившим турнирную таблицу, вторым идет «Ростов», по поводу которого говорили, что после ухода из него Курбана Бердыева и группы футболистов эта команда, скорее всего, будет бороться за выживание. На старых дрожжах так поперло у ровстовчан?

– Мне тоже казалось, что «Ростову» конец, после того как некоторые бизнес-структуры отказались от его финансирования в должной мере, поскольку уйдет большинство игроков. Но, видите, какой парадокс – у ростовчан сформировался новый костяк, который набирает очки. Однако не факт, что это продлится долго. В РФПЛ на сегодняшний день нет команд, за исключением «Зенита» и ЦСКА, о которых можно было бы сказать, что они всегда будут наверху. Опять же, при многих положительных для них обстоятельствах. Две победы армейцев в последних матчах являются следствием той стабильности и опыта, которые годами были в них заложены. Любая другая команда при таком раскладе, какой возник в дерби со «Спартаком» за 10 минут до конца матча, уже бы сдалась на милость победителю, а ЦСКА продолжал бороться и добился результата.