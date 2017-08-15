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Ужас
Экс-футболист донецкого «Шахтера» Александр Кучер продолжит карьеру в Турции, сообщает «Футбол 24». 34-летний защитник в ближайшее время подпишет контракт с «Кайсериспором». Соглашение должно быть рассчитано на один год.
Стоит отметить, что Кучер, который является свободным агентом, в последнее время находился вне команды, но самостоятельно поддерживал форму, тренируясь с «Олимпиком».
Годный защитник, не понимаю почему Фонсека его сбагрил
Ltymub/
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