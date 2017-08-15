Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде, что может заставить его покинуть каталонский клуб, сообщает Sport.es. В первую очередь его не устраивает непопадание в состав на матчи. Это случилось после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.

Известно, что «Барселона» приобретет бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который является прямым конкурентом Серхи. Уже 17 августа бразилец должен пройти медицинский осмотр в «Барселоне», и подпишет контракт.

Действующее соглашение Серхи Роберто с сине-гранатовыми рассчитано до середины 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл в 32 матчах Примеры, в которых отдал шесть результативных передач.