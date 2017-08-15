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    Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде, что может заставить его покинуть каталонский клуб, сообщает Sport.es. В первую очередь его не устраивает непопадание в состав на матчи. Это случилось после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.

    Известно, что «Барселона» приобретет бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который является прямым конкурентом Серхи. Уже 17 августа бразилец должен пройти медицинский осмотр в «Барселоне», и подпишет контракт.

    Действующее соглашение Серхи Роберто с сине-гранатовыми рассчитано до середины 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл в 32 матчах Примеры, в которых отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 09:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 августа 2017, 13:37

      За 32 игры 6 результативных передач....Не густо чтобы быть недовольным своей ролью запасного. Вон в прошлые годы был в Ман Юнайтеде "вечный запасной" норвежец Сульшер. Даже выходя на поле в последние 5 минут умудрялся гол забить или передачу отдать.Вот он точно имел право быть недовольным своим положением...В игре с Реалом вышел и чем запомнился, чем помог?

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Патронташ 15 августа 2017, 17:22

      А Сульшер опорник был?

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > 15 августа 2017, 18:07

      Нет.Нападающим был Сульшер. Но разве в этом суть? Суть во вкладе в общее дело. Барселона по 6-7 мячей забивала за игру.Играет в атакующем стиле.С эйбарами и леганесами себе такое можно позволить. И опорник в таких условиях делает в среднем 1 голевую передачу за 5,5 игр.Невысокое КПД чтобы расчитывать на место в основе и быть недовольным не попадая в основу.

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      Рейтинг: +617

      nelez 15 августа 2017, 12:56

      Правильно , продайте Серхио Роберто , Хорди Альба , Ивана Ракитича , Денис Суареса , Арда Туран и Рафинью.Все будет ок.Артистизм луиса суареса и доминирование месси все решит

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 августа 2017, 12:49

      глупость совершат,если продадут,политика барсы удручает

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 15 августа 2017, 12:17

      С каждым разом хуже и призидент и тренер а барсы

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