Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

За 32 игры 6 результативных передач....Не густо чтобы быть недовольным своей ролью запасного. Вон в прошлые годы был в Ман Юнайтеде "вечный запасной" норвежец Сульшер. Даже выходя на поле в последние 5 минут умудрялся гол забить или передачу отдать.Вот он точно имел право быть недовольным своим положением...В игре с Реалом вышел и чем запомнился, чем помог?
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде, что может заставить его покинуть каталонский клуб, сообщает Sport.es. В первую очередь его не устраивает непопадание в состав на матчи. Это случилось после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.
Известно, что «Барселона» приобретет бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который является прямым конкурентом Серхи. Уже 17 августа бразилец должен пройти медицинский осмотр в «Барселоне», и подпишет контракт.
Действующее соглашение Серхи Роберто с сине-гранатовыми рассчитано до середины 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл в 32 матчах Примеры, в которых отдал шесть результативных передач.