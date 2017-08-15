Скрипченко: «Смотрел матч «Анжи» – «Динамо», а уже в полночь мне позвонили от махачкалинцев»

Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал, как ему поступило предложение возглавить махачкалинский клуб.

Напомним, на данном посту белорус сменил Александра Григоряна, который ранее подал в отставку.

«Два дня назад поздно вечером, можно сказать в полночь, поступил звонок из «Анжи». Смотрел матч с «Динамо» и слышал, что бывший тренер подал в отставку. Я не думал, что позвонят именно мне. Но так сложилось», – сказал Скрипченко.