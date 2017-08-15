Скрипченко: «Смотрел матч «Анжи» – «Динамо», а уже в полночь мне позвонили от махачкалинцев»

Раньше Кашпировский так по телеку волшебную целебную воду делал.
Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал, как ему поступило предложение возглавить махачкалинский клуб.
Напомним, на данном посту белорус сменил Александра Григоряна, который ранее подал в отставку.
«Два дня назад поздно вечером, можно сказать в полночь, поступил звонок из «Анжи». Смотрел матч с «Динамо» и слышал, что бывший тренер подал в отставку. Я не думал, что позвонят именно мне. Но так сложилось», – сказал Скрипченко.