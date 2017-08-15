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    Скрипченко: «Смотрел матч «Анжи» – «Динамо», а уже в полночь мне позвонили от махачкалинцев»

    Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал, как ему поступило предложение возглавить махачкалинский клуб.

    Напомним, на данном посту белорус сменил Александра Григоряна, который ранее подал в отставку.

    «Два дня назад поздно вечером, можно сказать в полночь, поступил звонок из «Анжи». Смотрел матч с «Динамо» и слышал, что бывший тренер подал в отставку. Я не думал, что позвонят именно мне. Но так сложилось», – сказал Скрипченко.

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.08.2017 00:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:16

      Раньше Кашпировский так по телеку волшебную целебную воду делал.

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