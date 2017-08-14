Предложение «Спартака» по Гараю не устроило «Валенсию»

«Спартак» сделал «Валенсии» первое официальное предложение по защитнику Эсекьелю Гараю, которое было отклонено руководством «летучих мышей», информирует El Desmarque. При этом источник не указывает конкретную сумму. Оранжевые ждут следующее улучшенное предложение от московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» готова расстаться с 30-летним игроком более чем за 20 миллионов евро.

Напомним, ранее аргентинец уже выступал в РФПЛ за «Зенит».