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    Предложение «Спартака» по Гараю не устроило «Валенсию»

    «Спартак» сделал «Валенсии» первое официальное предложение по защитнику Эсекьелю Гараю, которое было отклонено руководством «летучих мышей», информирует El Desmarque. При этом источник не указывает конкретную сумму. Оранжевые ждут следующее улучшенное предложение от московского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Валенсия» готова расстаться с 30-летним игроком более чем за 20 миллионов евро.

    Напомним, ранее аргентинец уже выступал в РФПЛ за «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 16:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +34

      4erenok 14 августа 2017, 20:13

      а помоложе нельзя найти? и так много игроков,кому 30.

      0
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      Рейтинг: +184

      cord-76 14 августа 2017, 20:09

      он и не нужен надо своих игроков растить

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 20:04

      Жадность фраера сгубила.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 14 августа 2017, 19:40

      Сколько там трансферов у Зенитушки)?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 18:48

      Такое ощущение что руководство Спартака не сильно хочет тратится на усиление , хотя обещание были большие !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 17:54

      У Валенсии нормальные аналитики . Знают , что Спартак нуждается , вот и цену загибают . Не удивлюсь , если в последний момент цена взлетит !

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 14 августа 2017, 17:44

      одни разговоры,,,,а покупок ноль

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 14 августа 2017, 17:34

      Ни че 31 августа устроит) Да еще и скидку дадут лишь бы от него избавится)) Гарай там это Таски у Спартака больше лечится чем играет!

      -1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 14 августа 2017, 17:31

      Гарай уже нетот!!!!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 августа 2017, 16:57

      Как-то подозрительно легко покупает приличных футболистов зенит и постоянно буксует Спартак. Я бы уволил всю селекционную службу Спартака, а то от слухов уже подташнивает, а от их трансферной политики пованивает.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > erma 14 августа 2017, 17:55

      Действительно не понятно. А кто у вас селекцией занимается? Я к своему стыду не нашел информации такой. У нас Сарсания еще тот жук.

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      Рейтинг: +415

      radga > erma 14 августа 2017, 20:11

      Согласен, что подозрений уйма. Возникает еще один вопрос - кто так негативно шепчет о Спартаке на Европейской бирже? Согласись играть в лиге чемпионов - престиж, а игроки не идут. То-ли хотят много хотят бабла, поэтому Спартак ждет, то-ли Федун жмет деньги. В одном понятно, что Спартак всякое дерьмо брать не будет.

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