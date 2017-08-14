Гарай пока не принял предложение «Спартака»

«Спартак» пока не может завершить сделку по трансферу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Аргентинец все еще сомневается в целесообразности возвращения в Россию, где ранее выступал за «Зенит». В настоящее время 30-летний футболист обдумывает свое будущее.

Ранее сообщалось, что Гарай уже договорился с красно-белыми о личном контракте, и его зарплата составит 5 миллионов евро в год, а сумма трансфера – около 20 миллионов.