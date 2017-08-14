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    Гарай пока не принял предложение «Спартака»

    «Спартак» пока не может завершить сделку по трансферу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая. Аргентинец все еще сомневается в целесообразности возвращения в Россию, где ранее выступал за «Зенит». В настоящее время 30-летний футболист обдумывает свое будущее.

    Ранее сообщалось, что Гарай уже договорился с красно-белыми о личном контракте, и его зарплата составит 5 миллионов евро в год, а сумма трансфера – около 20 миллионов.

    Источник: Superdeporte

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    14.08.2017 13:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 14 августа 2017, 16:56

      И НЕ ПРИМЕТ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВСЕ ВРАНЬЮ НЕКОГО ФЕДУН ЗА ДЕНЬГИ НЕ ВОЗЬМЕТ ЕМУ ЗА ТАК НУЖНЫ БРЕВНА КОРОЧЕ ЛЧ 4 МЕСТА

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 августа 2017, 16:36

      Я понял! Это мировой заговор против Спартака! Его все боятся усиливать, потому что тогда все трофеи непременно будут им завоеваны! ))
      (шутка)

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 14 августа 2017, 16:35

      За такие деньги на 1 год, да нафига он нужен

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 16:34

      Правильно. С хрюшами семь раз отмерь, один раз отрежь.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 августа 2017, 15:39

      Посмотрел Гарай на панова. И решил остаться верен Зениту.

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 15:25

      Да, видать точно каблук конкретный...(((

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 августа 2017, 15:00

      решите вопрос с женой.... подстелите под него девку...фотки жене...потом развод и Гарай наш!

      1
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 14:50

      Поскорее бы.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 14:33

      да там жена кочевряжется по любому

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 августа 2017, 14:15

      Почему-то не торопятся качественные легионеры усиливать Спартак.

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