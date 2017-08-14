Краневиттер: «Зенит» старается играть подальше от своих ворот»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер отметил несоответствие счета и проблем, которые испытала его команда в матче с «Ахматом». По словам аргентинского легионера, он доволен тем, что ему выпал шанс сыграть в такой непростой встрече.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

– Конечно, я очень рад, что смог сыграть и что команда победила. Это очень важно для меня. Спасибо богу, что мы продолжаем беспроигрышную серию.

– Что сказал Манчини вам перед выходом на поле?

– Он сказал перед моим выходом на замену, чтобы я играл точно так же, как на тренировках, в своем стиле. Я всегда выхожу одинаково настроенным на каждый матч. Это была не самая легкая для нас игра, поэтому я рад, что смог выйти на поле.

– Какую футбольную философию исповедует тренер «Зенита»?

– Мы всегда стараемся играть в одной и той же манере – подальше от наших ворот. Нам предстоит долгий сезон, поэтому будем стараться.