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    Краневиттер: «Зенит» старается играть подальше от своих ворот»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер отметил несоответствие счета и проблем, которые испытала его команда в матче с «Ахматом». По словам аргентинского легионера, он доволен тем, что ему выпал шанс сыграть в такой непростой встрече.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

    – Конечно, я очень рад, что смог сыграть и что команда победила. Это очень важно для меня. Спасибо богу, что мы продолжаем беспроигрышную серию.

    – Что сказал Манчини вам перед выходом на поле?

    – Он сказал перед моим выходом на замену, чтобы я играл точно так же, как на тренировках, в своем стиле. Я всегда выхожу одинаково настроенным на каждый матч. Это была не самая легкая для нас игра, поэтому я рад, что смог выйти на поле.

    – Какую футбольную философию исповедует тренер «Зенита»?

    – Мы всегда стараемся играть в одной и той же манере – подальше от наших ворот. Нам предстоит долгий сезон, поэтому будем стараться.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.08.2017 08:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 13:41

      Почерк суперклуба , зиня был, есть и будет преферией пока есть Москва, на суперклуб не тянул и окурок не вытянет , вы были под Тамбовом и там вам место, аргентина поможет на время, а бомж он ив Праге бомж. Целуйте окурка в попу пока у власти .

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 11:51

      Играть подальше от своих ворот - почерк суперклуба.

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