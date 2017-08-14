Фернандеш: «Локомотиву» нужно искать решения проблем в атаке в своих резервах»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признал, что его команда сбилась с намеченной тактики после пропущенного гола от «Тосно». По его словам, не стоило переходить на дальние передачи и навесы.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Тосно» закончился со счетом 0:2. Железнодорожники с 13-ю очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, «Тосно», набрав шесть очков, идет на 12-м месте.

– Странная была игра, мы не контролировали ее так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было четкой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счет 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было четкой идеи, что делать в атаке.

– Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?

– Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей.

– Следующий матч со «Спартаком». Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?

– Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.

– Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?

– Да, Ари – очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.

– Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.

– Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.