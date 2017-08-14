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    Фернандеш: «Локомотиву» нужно искать решения проблем в атаке в своих резервах»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признал, что его команда сбилась с намеченной тактики после пропущенного гола от «Тосно». По его словам, не стоило переходить на дальние передачи и навесы.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Тосно» закончился со счетом 0:2. Железнодорожники с 13-ю очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, «Тосно», набрав шесть очков, идет на 12-м месте.

    – Странная была игра, мы не контролировали ее так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было четкой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счет 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было четкой идеи, что делать в атаке.

    – Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?

    – Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей.

    – Следующий матч со «Спартаком». Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?

    – Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.

    – Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?

    – Да, Ари – очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.

    – Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.

    – Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +836

      Князев 14 августа 2017, 22:24

      Было бы хорошо, что Виталий Денисов вернулся в строй.Михалика надо выпускать в основу. Со спартаком хорошо бы играть в защите 3 + два крайних: Денисов, Игнатьев.

      0
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      Рейтинг: +836

      Князев 14 августа 2017, 22:18

      В составе есть два молодых нападающих, надо с первых минут дать им возможность показать своё голевое чутьё. Одними распасовщиками голов не забить!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 12:06

      Проблема ЛОКО в зависимость хорошего нападающего , так было с Ари , с Ньясс. Уходит или получает травму основной нап игра пропадает .

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 11:46

      Локо поплыл уже в Казани. Надеюсь к Спартаку восстановится.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 августа 2017, 11:10

      тяжело будет со Спартаком... У тех 2-7 в двух дерби... и Локо без атаки...

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      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 14 августа 2017, 10:58

      Только и пишут интересиуемся одним другим. а где хоть один? Уж бы веллитона подписали все равно бесплатно. щас дотянут просто и все и будем весь сезон с миранчуком и соломоном

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 августа 2017, 09:19

      Фернандеш рассуждает о каком -то плане,стратегии в игре против Спартака, как будто у Локо нет тренера Семина.За результат в случае поражения всегда спрос с тренера ,а игрок четко выполняет установку на игру.А удивить Спартак может только сам Спартак.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 августа 2017, 08:25

      а какие резервы ? все кто был ушли из клуба а с нынешние ну не тянут чтобы играть против спартака зенита и тд нужен нап миранчук тоже не нап а подключение цз в нападении не от хорошей жизни раньше чорлука сейчас соломон

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 августа 2017, 08:16

      похоже все как и раньше денег нет но вы держтесь))

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 08:12

      Я конечно незнаю всего , но почему не дать шанс сыграть в атаке молодежи , есть Галаджан , есть Корян ! Выпустить в старте одного из них , а не на 10 минут в конце матча .

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