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  • Фернандеш: «Локомотиву» нужно искать решения проблем в атаке в своих резервах»

Фернандеш: «Локомотиву» нужно искать решения проблем в атаке в своих резервах»

14 августа 2017, 07:05
11

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признал, что его команда сбилась с намеченной тактики после пропущенного гола от «Тосно». По его словам, не стоило переходить на дальние передачи и навесы.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Тосно» закончился со счетом 0:2. Железнодорожники с 13-ю очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, «Тосно», набрав шесть очков, идет на 12-м месте.

– Странная была игра, мы не контролировали ее так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было четкой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счет 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было четкой идеи, что делать в атаке.

– Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?

– Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей.

– Следующий матч со «Спартаком». Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?

– Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.

– Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?

– Да, Ари – очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.

– Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.

– Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Ари Фарфан Джефферсон
Комментарии (11)
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XaXatyn
1502687579
Я конечно незнаю всего , но почему не дать шанс сыграть в атаке молодежи , есть Галаджан , есть Корян ! Выпустить в старте одного из них , а не на 10 минут в конце матча .
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anri1703
1502687780
похоже все как и раньше денег нет но вы держтесь))
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anri1703
1502688328
а какие резервы ? все кто был ушли из клуба а с нынешние ну не тянут чтобы играть против спартака зенита и тд нужен нап миранчук тоже не нап а подключение цз в нападении не от хорошей жизни раньше чорлука сейчас соломон
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fanchik
1502691569
Фернандеш рассуждает о каком -то плане,стратегии в игре против Спартака, как будто у Локо нет тренера Семина.За результат в случае поражения всегда спрос с тренера ,а игрок четко выполняет установку на игру.А удивить Спартак может только сам Спартак.
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Ser_Aleks
1502697480
Только и пишут интересиуемся одним другим. а где хоть один? Уж бы веллитона подписали все равно бесплатно. щас дотянут просто и все и будем весь сезон с миранчуком и соломоном
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ljrljr0505
1502698215
тяжело будет со Спартаком... У тех 2-7 в двух дерби... и Локо без атаки...
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prezent2017
1502700400
Локо поплыл уже в Казани. Надеюсь к Спартаку восстановится.
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XaXatyn
1502701569
Проблема ЛОКО в зависимость хорошего нападающего , так было с Ари , с Ньясс. Уходит или получает травму основной нап игра пропадает .
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Князев
1502738299
В составе есть два молодых нападающих, надо с первых минут дать им возможность показать своё голевое чутьё. Одними распасовщиками голов не забить!!!
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Князев
1502738640
Было бы хорошо, что Виталий Денисов вернулся в строй.Михалика надо выпускать в основу. Со спартаком хорошо бы играть в защите 3 + два крайних: Денисов, Игнатьев.
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