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  • Бускетс: «Теперь взять Суперкубок Испании будет почти невозможно»

Бускетс: «Теперь взять Суперкубок Испании будет почти невозможно»

14 августа 2017, 01:46
7

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями после первого матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» (1:3). По словам хавбека, шансы каталонцев взять трофей по итогам ответного матча очень малы.

«Мы поставили себя в тяжелую ситуацию. Она негативная, но мы будем пытаться из нее выходить. Хотя нужно понимать, что теперь взять трофей почти невозможно.

«Реал» засчет первого гола смог диктовать свою игру, чувствовать себя уверенно. В частности, контратаки соперника были очень добротными», – заметил Бускетс.

Ответный матч состоится 17 августа в Мадриде.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Бускетс Серхио
Комментарии (7)
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Павел Буре
1502664467
ты это бартоломеу расскажи, который вельверде главным тренером назначил!!!
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abhvfdtcn
1502677022
говорящая галава облажалась говорят?
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nelez
1502692779
Возможно , найдите судью по наглее. Например Пике фолит у себья на штрафной , а судья назначает пенальти в ворота РЕАЛА. Еще до начало игры показывает красную трем игрокам РЕАЛА , и все дело сделано. А от 222 лимонов остается , не всю же отдали рикардо де бургос бенгэочеа. С..кин сын , имю невозможно произнести.
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Luis Figo
1502704741
да успокойся ты, раньше времени штаны снимаешь что ли?!!! Все будет хорошо!
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SALTAN
1502711474
Нет ничего невозможного. Выходить да играть.
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Alex Flash
1502739385
Реальных шансов у Барсы нет. Выпускайте второй состав.Лигачемпионского повтора с Реалом не прокатит
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