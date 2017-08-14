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    Бускетс: «Теперь взять Суперкубок Испании будет почти невозможно»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями после первого матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» (1:3). По словам хавбека, шансы каталонцев взять трофей по итогам ответного матча очень малы.

    «Мы поставили себя в тяжелую ситуацию. Она негативная, но мы будем пытаться из нее выходить. Хотя нужно понимать, что теперь взять трофей почти невозможно.

    «Реал» засчет первого гола смог диктовать свою игру, чувствовать себя уверенно. В частности, контратаки соперника были очень добротными», – заметил Бускетс.

    Ответный матч состоится 17 августа в Мадриде.

    Источник: Marca

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    14.08.2017 01:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 августа 2017, 22:36

      Реальных шансов у Барсы нет. Выпускайте второй состав.Лигачемпионского повтора с Реалом не прокатит

      0
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 14:51

      Нет ничего невозможного. Выходить да играть.

      3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 12:59

      да успокойся ты, раньше времени штаны снимаешь что ли?!!! Все будет хорошо!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 09:39

      Возможно , найдите судью по наглее. Например Пике фолит у себья на штрафной , а судья назначает пенальти в ворота РЕАЛА. Еще до начало игры показывает красную трем игрокам РЕАЛА , и все дело сделано. А от 222 лимонов остается , не всю же отдали рикардо де бургос бенгэочеа. С..кин сын , имю невозможно произнести.

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 14 августа 2017, 05:17

      говорящая галава облажалась говорят?

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 августа 2017, 01:47

      ты это бартоломеу расскажи, который вельверде главным тренером назначил!!!

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Павел Буре 14 августа 2017, 02:33

      Ты это бартомеу скажи который вместо топ игроков, паулиньо и судью купил, чтоб процент от продажи нея в карман положить. Кроме пике не кто не виноват в поражении вальверде его не просил три гола привезти.

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