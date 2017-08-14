Бускетс: «Теперь взять Суперкубок Испании будет почти невозможно»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями после первого матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» (1:3). По словам хавбека, шансы каталонцев взять трофей по итогам ответного матча очень малы.

«Мы поставили себя в тяжелую ситуацию. Она негативная, но мы будем пытаться из нее выходить. Хотя нужно понимать, что теперь взять трофей почти невозможно.

«Реал» засчет первого гола смог диктовать свою игру, чувствовать себя уверенно. В частности, контратаки соперника были очень добротными», – заметил Бускетс.

Ответный матч состоится 17 августа в Мадриде.