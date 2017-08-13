Рыбус, братья Миранчуки и Мелкадзе выйдут с первых минут матча «Локомотив» – «Тосно»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч 6-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов, Касаев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков, Мелкадзе.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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