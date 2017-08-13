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    Рыбус, братья Миранчуки и Мелкадзе выйдут с первых минут матча «Локомотив» – «Тосно»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч 6-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов, Касаев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков, Мелкадзе.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    13.08.2017 16:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 13 августа 2017, 17:38

      Тосно будет играть на победу

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 августа 2017, 17:27

      Локо победит в 1-2 мяча.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 13 августа 2017, 17:18

      Удачи Тосно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 августа 2017, 17:15

      Максимально атакующий состав, паровоз настроен на победу.

      8
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