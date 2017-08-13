Судья показал красную карточку Кака, который в шутку взял соперника за лицо

Полузащитник «Орландо Сити» Кака заработал удаление в матче против «Н.Й. Рэд Буллз» (1:3).

Отметим, что в концовке игры произошла стычка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить одного из соперников, в шутку взял его за лицо.

После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи показал футболисту красную карточку. Футболисты обеих команд пытались убедить судью в неправильности решения, но рефери не изменил мнения.