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    Судья показал красную карточку Кака, который в шутку взял соперника за лицо

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака заработал удаление в матче против «Н.Й. Рэд Буллз» (1:3).

    Отметим, что в концовке игры произошла стычка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить одного из соперников, в шутку взял его за лицо.

    После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи показал футболисту красную карточку. Футболисты обеих команд пытались убедить судью в неправильности решения, но рефери не изменил мнения.

    Источник: Twitter

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    13.08.2017 14:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 25 августа 2017, 21:31

      Ну тупые..... (с) момент даже смотреть не стоило, дал бы карточки сразу кому захотел и всё, конец матча уже был.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 13 августа 2017, 16:37

      Он на повторе не разглядел, что это было по дружески! Баран судья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 13 августа 2017, 16:36

      Что за команда Н.Й.?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 13 августа 2017, 16:27

      Дурак судья

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 16:08

      весело у них там

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 августа 2017, 16:00

      По правилам и регламенту - судья прав . По факту - нет . Ничего оскорбительного не было .

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 августа 2017, 15:58

      не люди, а роботы-чиновники

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 августа 2017, 15:39

      Какое долго видео)) короче судья прав, я своему лучшему другу подзатыльник в матче дал, меня удалили..

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 15:19

      Хорошо,что не за яйцо...

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