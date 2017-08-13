«Барселона» может заплатить за Азара 120 миллионов

Я как болельщик Челси против такого трансфера , но если Азар перейдет в Барсу он может на новый уровень перейти, и таким стилем игры и партнерами играющими в пас , он станет одним из лучших , уверен что не хуже Неймара стать может .
Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро.
Ранее главный тренер синих Антонио Конте опроверг информацию о возможном уходе игрока во время летнего трансферного окна.
Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонцев в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.