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    «Барселона» может заплатить за Азара 120 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро.

    Ранее главный тренер синих Антонио Конте опроверг информацию о возможном уходе игрока во время летнего трансферного окна.

    Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

    В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонцев в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    13.08.2017 14:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 15 августа 2017, 11:10

      Я как болельщик Челси против такого трансфера , но если Азар перейдет в Барсу он может на новый уровень перейти, и таким стилем игры и партнерами играющими в пас , он станет одним из лучших , уверен что не хуже Неймара стать может .

      1
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 13 августа 2017, 22:19

      Был бы идеальной заменой для Неймара(Money)

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 августа 2017, 21:31

      2-3 года назад барсоглоры кричали на один голос что мол РЕАЛ только покупает дорогие игроки , дух клуба нету, так вот , барселонский дух против кашелка Переса и.т.д. Где они?

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 19:38

      Ёба, совсем уже накрыло и поебало? Лепят лишь бы было.. Азар - ох*енен, но явно не для FCB

      1
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 13 августа 2017, 18:31

      как сделать репост с этого сайта?

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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 13 августа 2017, 18:30

      Азар достойная замена Неймара в два раза дешевле! Еще 120М на Вератти! Хороший ход!

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 августа 2017, 18:05

      Неймар, конечно, покруче Азара, а за него заплачено было 222 млн, так что Азар тоже в районе 200 млн.

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      Рейтинг: +27

      LSV_911 13 августа 2017, 17:31

      120... не дороговато ли?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 августа 2017, 16:14

      Перед тем как писать,диванные специалисты оцените качество игры Эдена!Быстрый,техничный,цепкий/терьер по сравнению с остальными трансферами.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 августа 2017, 16:10

      С такими ценами меньше, чем за 200 хрен вам его продадут.

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