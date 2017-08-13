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    Гол Цакташа принес «Рубину» ничью в игре против «СКА-Хабаровска»

    В матче 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.

    В составе хозяев голом отметился вышедший на замену Венцислав Христов, у гостей в компенсированное время отличился Мийо Цакташ.

    Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной игры.

    1:0 – Христов, 82

    1:1 – Цакташ, 90+2

    Источник: Twitter

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    13.08.2017 13:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 17:11

      Немного СКА не хватило.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 15:52

      пердыев чето буксует зимой отставка

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 августа 2017, 15:01

      Этот матч надо было выигрывать Рубину...берите пример с Ростова!!!

      0
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      Рейтинг: +17813

      ilichkadr 13 августа 2017, 13:16

      Рыжиков виноват, нарушения не было, не фиг было выходить

      2
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      Рейтинг: +728

      GammiD > ilichkadr 13 августа 2017, 13:49

      Нарушение было, но виноват все ровно Рыжиков, надо было доигрывать эпизод!

      1
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      Рейтинг: +17813

      ilichkadr > GammiD 13 августа 2017, 15:15

      Надо было не стараться ловить мяч, а просто его выбить кулаком. Рыжиков банально не успел.........

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > ilichkadr 13 августа 2017, 19:21

      Он его поймал, вот только Христов выбил из рук мяч.

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 13 августа 2017, 13:04

      первый мяч ска!поздравляем!

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > зенит ничто 13 августа 2017, 13:27

      Они в том туре забили первый мяч

      1
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