Гол Цакташа принес «Рубину» ничью в игре против «СКА-Хабаровска»

В матче 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.

В составе хозяев голом отметился вышедший на замену Венцислав Христов, у гостей в компенсированное время отличился Мийо Цакташ.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной игры.

1:0 – Христов, 82

1:1 – Цакташ, 90+2