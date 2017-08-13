Гол Цакташа принес «Рубину» ничью в игре против «СКА-Хабаровска»

Немного СКА не хватило.
В матче 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.
В составе хозяев голом отметился вышедший на замену Венцислав Христов, у гостей в компенсированное время отличился Мийо Цакташ.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной игры.
1:0 – Христов, 82
ГЛ! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:0 82' Венцислав Христов pic.twitter.com/pAYGYGxw7u— РФПЛ (@rfpl) 13 августа 2017 г.
1:1 – Цакташ, 90+2
ГЛ! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:1 90+2' Мийо Цакташ pic.twitter.com/Aa2OnsJ5kI— РФПЛ (@rfpl) 13 августа 2017 г.