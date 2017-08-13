«Бешикташ» близок к покупке защитника киевского «Динамо» Виды

Центральный защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить карьеру в Турции. Как сообщается, 28-летнего футболиста намерен приобрести «Бешикташ», а сделка находится в активной фазе завершения. Сумма трансфера хорвата оценивается в 2 миллиона евро. Самому футболисту предлагается контракт по схеме «2+1». Переход Виды может состояться уже во вторник.

В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Украины четыре матча.