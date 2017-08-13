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    «Бешикташ» близок к покупке защитника киевского «Динамо» Виды

    Центральный защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить карьеру в Турции. Как сообщается, 28-летнего футболиста намерен приобрести «Бешикташ», а сделка находится в активной фазе завершения. Сумма трансфера хорвата оценивается в 2 миллиона евро. Самому футболисту предлагается контракт по схеме «2+1». Переход Виды может состояться уже во вторник.

    В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Украины четыре матча.

    Источник: fanatik.com.tr

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    13.08.2017 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 августа 2017, 09:01

      куда ЦСКА смотрит... Вида 2 млн, Медель 3 млн... приобрели бы их и в центре защиты был бы не бордак.... тем более разговоры про Уолеса из Гамбурга идут, тот 10 стоит, не заиграет и просто выкинутые деньги будут, а эти игроки уже состоявшиеся... Турецкая лига уже более сильней чем наша, в последнее время у клубов кроме Зенита нет хороших трансферов каждый год...

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