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  • Созин: «Судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА в «Спартаке» творится что-то неладное»

Созин: «Судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА в «Спартаке» творится что-то неладное»

12 августа 2017, 20:43
19

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ, а также высказал мнение, что в стане красно-белых происходит что-то неладное.

«Я удивлен игрой «Спартака», не совсем понял, что это было. Он забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и, как модно сейчас говорить, подходов. И забили они с нелепой ошибки Васина, который потерял мяч на ровном месте. Вспоминаю прошлый год и то, как блестели глаза и как летела из-под бутс трава у игроков «Спартака». Все вокруг горело. Не понял, что произошло сейчас. Красно-белые сыграли даже хуже, чем с «Зенитом».

Перегорели? Не знаю. Но что-то со «Спартаком» произошло. Почему весь матч команда была потухшей? Выделить могу только Фернандо и Пашалича. Не было неистового Глушакова, стремительного Самедова, не видно было Зе Луиша, который в середине первого тайма сел с больной ногой. Что-то неладное творится в команде, судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА.

Но и не сказать, что армейцы создавали моменты и оказывали давление. У них было два момента во втором тайме, и они их реализовали. ЦСКА не удивил нестандартными ходами и мобильной игрой. До 83-й минуты не было понимания, за счет чего команда может отыграться. Возможно, на руку сыграло состояние «Спартака», – сказал Созин.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит
Комментарии (19)
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Tajik-za Zenit
1502560146
до сих пор не могу забыт слова игрока спартака показать в главных матчах кто тут хозяева
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ilichkadr
1502563117
Ничего неладного нет, всё просто - чемпионство не по игре, а следствие стечения обстоятельств..........
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апоголлл
1502564993
неладное?мягко сказано.ТАМ ХУЙ ПОЙМЕШЬ ЧТО ТВОРИТСЯ.
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tambovchanin
1502565373
а может дело не в спартаке а клубах?которые вышли на свой прежний уровень чехарда с тренерами что в ЦСКА что зените была и этим воспользовались как лестер в Англии теперь посмотрим что из себя представят чимпьеоны
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АЛЕКС 58
1502567878
В дружной семье назревает скандал!
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alp
1502568845
Чему удивляться не пойму. Чемпионству спам получил на фоне спада основных конкурентов за золото и тотальное везение. Теперь все становится на места, и это при том, что спам ещё не начал играть в лч
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prezent2017
1502576436
Свинки поняли, что перезрели и скоро будет забой. Потому и откинули копыта.
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арейская
1502579184
Титул чемпиона сыграл с ними роковую роль, они решили что он им дан на века, а потому зачем перетруждать себя, но думаю они это поймут, должны понять, пока ещё не поздно...
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Rivaldo88
1502582528
Это только начало... Посыпется еще сильнее. Ставку сделали на Европу небось.
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docndoc
1502590538
Когда вокруг команды (и внутри неё) начинаются тёрки о возможных переходах, несогласия по контрактам, уровень игры сразу падает. И что бы игроки не говорили для прессы, это так. Глушаков, хоть и капитан, подспудно держит в голове другие "хотелки" по контракту; Промес мысленно примеряет себя то к Роме, то ещё куда.. Это не может не сказаться на игре - лишний раз не рванёшь, в возможно опасный стык не бросишься... Вот Джикия пришёл, ему есть что доказывать - он и красавчик. Фернандо вообще как сглазили - начал делать результативные привозы.. Быстро нажрались. Нет голода до побед. Если бы суперкубок просрали, может всё пошло бы и по другому...
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