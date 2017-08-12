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    Созин: «Судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА в «Спартаке» творится что-то неладное»

    Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ, а также высказал мнение, что в стане красно-белых происходит что-то неладное.

    «Я удивлен игрой «Спартака», не совсем понял, что это было. Он забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и, как модно сейчас говорить, подходов. И забили они с нелепой ошибки Васина, который потерял мяч на ровном месте. Вспоминаю прошлый год и то, как блестели глаза и как летела из-под бутс трава у игроков «Спартака». Все вокруг горело. Не понял, что произошло сейчас. Красно-белые сыграли даже хуже, чем с «Зенитом».

    Перегорели? Не знаю. Но что-то со «Спартаком» произошло. Почему весь матч команда была потухшей? Выделить могу только Фернандо и Пашалича. Не было неистового Глушакова, стремительного Самедова, не видно было Зе Луиша, который в середине первого тайма сел с больной ногой. Что-то неладное творится в команде, судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА.

    Но и не сказать, что армейцы создавали моменты и оказывали давление. У них было два момента во втором тайме, и они их реализовали. ЦСКА не удивил нестандартными ходами и мобильной игрой. До 83-й минуты не было понимания, за счет чего команда может отыграться. Возможно, на руку сыграло состояние «Спартака», – сказал Созин.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 20:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 13 августа 2017, 05:15

      Когда вокруг команды (и внутри неё) начинаются тёрки о возможных переходах, несогласия по контрактам, уровень игры сразу падает. И что бы игроки не говорили для прессы, это так. Глушаков, хоть и капитан, подспудно держит в голове другие "хотелки" по контракту; Промес мысленно примеряет себя то к Роме, то ещё куда.. Это не может не сказаться на игре - лишний раз не рванёшь, в возможно опасный стык не бросишься... Вот Джикия пришёл, ему есть что доказывать - он и красавчик. Фернандо вообще как сглазили - начал делать результативные привозы.. Быстро нажрались. Нет голода до побед. Если бы суперкубок просрали, может всё пошло бы и по другому...

      3
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 03:02

      Это только начало... Посыпется еще сильнее. Ставку сделали на Европу небось.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2017, 02:06

      Титул чемпиона сыграл с ними роковую роль, они решили что он им дан на века, а потому зачем перетруждать себя, но думаю они это поймут, должны понять, пока ещё не поздно...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:20

      Свинки поняли, что перезрели и скоро будет забой. Потому и откинули копыта.

      -1
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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 23:14

      Чему удивляться не пойму. Чемпионству спам получил на фоне спада основных конкурентов за золото и тотальное везение. Теперь все становится на места, и это при том, что спам ещё не начал играть в лч

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > alp 13 августа 2017, 01:21

      Везенье никак Созин организовал. С компанией.

      0
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 12 августа 2017, 22:57

      В дружной семье назревает скандал!

      -2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 12 августа 2017, 22:16

      а может дело не в спартаке а клубах?которые вышли на свой прежний уровень чехарда с тренерами что в ЦСКА что зените была и этим воспользовались как лестер в Англии теперь посмотрим что из себя представят чимпьеоны

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      Рейтинг: +11239

      alp > tambovchanin 12 августа 2017, 23:14

      Прямо в точку!!

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 12 августа 2017, 22:09

      неладное?мягко сказано.ТАМ ХУЙ ПОЙМЕШЬ ЧТО ТВОРИТСЯ.

      4
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 21:38

      Ничего неладного нет, всё просто - чемпионство не по игре, а следствие стечения обстоятельств..........

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 августа 2017, 21:18

      Фернандо!? Он один из худших в этих матчах, что там, что там привоз

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > filosof sparty 13 августа 2017, 01:22

      Ну да, как его убрали, так 2 и пропустили.

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