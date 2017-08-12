Созин: «Судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА в «Спартаке» творится что-то неладное»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ, а также высказал мнение, что в стане красно-белых происходит что-то неладное.

«Я удивлен игрой «Спартака», не совсем понял, что это было. Он забил сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было не только моментов, но и, как модно сейчас говорить, подходов. И забили они с нелепой ошибки Васина, который потерял мяч на ровном месте. Вспоминаю прошлый год и то, как блестели глаза и как летела из-под бутс трава у игроков «Спартака». Все вокруг горело. Не понял, что произошло сейчас. Красно-белые сыграли даже хуже, чем с «Зенитом».

Перегорели? Не знаю. Но что-то со «Спартаком» произошло. Почему весь матч команда была потухшей? Выделить могу только Фернандо и Пашалича. Не было неистового Глушакова, стремительного Самедова, не видно было Зе Луиша, который в середине первого тайма сел с больной ногой. Что-то неладное творится в команде, судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА.

Но и не сказать, что армейцы создавали моменты и оказывали давление. У них было два момента во втором тайме, и они их реализовали. ЦСКА не удивил нестандартными ходами и мобильной игрой. До 83-й минуты не было понимания, за счет чего команда может отыграться. Возможно, на руку сыграло состояние «Спартака», – сказал Созин.

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