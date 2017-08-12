Годовая зарплата Паулиньо в «Барселоне» составит 5 миллионов

«Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о том, что полузащитник Паулиньо перешел в «Барселону». Согласно источнику, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

По данным Diario Sport, 29-летний хавбек подпишет контракт сроком на пять лет. При этом его заработная плата составит 5 миллионов евро в год.

Последние два сезона Паулиньо провел в китайском «Гуанчжоу Эвергранд». В прошлом сезоне он принял участие в 29-ти играх всех турниров, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 13,5 миллионов фунтов.