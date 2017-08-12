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    Годовая зарплата Паулиньо в «Барселоне» составит 5 миллионов

    «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о том, что полузащитник Паулиньо перешел в «Барселону». Согласно источнику, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

    По данным Diario Sport, 29-летний хавбек подпишет контракт сроком на пять лет. При этом его заработная плата составит 5 миллионов евро в год.

    Последние два сезона Паулиньо провел в китайском «Гуанчжоу Эвергранд». В прошлом сезоне он принял участие в 29-ти играх всех турниров, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 13,5 миллионов фунтов.

    Источник: Twitter

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    12.08.2017 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 12 августа 2017, 21:43

      Ох как надеюсь что это фейк, иначе Бартомеу надо гнать ссаными тряпками, добивает ведь клуб подлец.

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      ...
      Рейтинг: +15

      Alan1977 > BarcaRulezz 12 августа 2017, 23:21

      Как-то так

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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 августа 2017, 18:35

      Нори....

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