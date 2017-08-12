Экс-спартаковец Смирнов: «В дерби буду болеть за ЦСКА, потому что там играют друзья»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Смирнов поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России.

«Как «Спартак» в этом сезоне? По-разному. С «Краснодаром» (2:0) порадовал, с «Зенитом» (1:5) даже говорить нечего, а с «Арсеналом» (2:0) опять порадовал. Но сейчас я за ЦСКА, потому что там играют друзья, я на их стороне. Братья Березуцкие — это те люди, с которыми я начинал в футболе. Поэтому переживаю за друзей. За «Спартаком», честно говоря, не следил последнее время. Надеюсь, ЦСКА сегодня будет в форме», — сказал 36-летний Смирнов.

Смирнов был заигран за красно-белых в 2003-м году.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.