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    Экс-спартаковец Смирнов: «В дерби буду болеть за ЦСКА, потому что там играют друзья»

    Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Смирнов поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России.

    «Как «Спартак» в этом сезоне? По-разному. С «Краснодаром» (2:0) порадовал, с «Зенитом» (1:5) даже говорить нечего, а с «Арсеналом» (2:0) опять порадовал. Но сейчас я за ЦСКА, потому что там играют друзья, я на их стороне. Братья Березуцкие — это те люди, с которыми я начинал в футболе. Поэтому переживаю за друзей. За «Спартаком», честно говоря, не следил последнее время. Надеюсь, ЦСКА сегодня будет в форме», — сказал 36-летний Смирнов.

    Смирнов был заигран за красно-белых в 2003-м году.

    Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 17:22
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