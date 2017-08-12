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Марез предложил свои услуги «Барселоне»

12 августа 2017, 16:57
8

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Алжирец уже предложил свои услуги каталонскому клубу.

26-летний игрок дает понять, что он хочет покинуть англичан нынешним летом, однако «лисы» продолжают отклонять предложения по хавбеку, требуя за него у потенциальных покупателей 45 миллионов евро.

Марез рассчитывает заменить в атаке сине-гранатовых Неймара, перешедшего в «ПСЖ», и надеется, что «Барселона» рассмотрит его кандидатуру, как полезную и доступную альтернативу бразильцу.

Нынешний контракт Мареза с «Лестером» действует до июля года.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Лестер Марез Рияд
Комментарии (8)
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ELDA
1502546477
с Ромой?? Последняя строчка.
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Houston
1502546482
А он в Роме?Оо
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Cub88
1502546592
Автор похоже не читает, что пишет. Начал Лестером, закончил Ромой. Знает ли он вообще кто такой Марез?
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УхоГорлоНос
1502547782
Что за дичь?
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de bruyne
1502552244
Пока по тв игрока не поле не увижу не поверю... недавно рому перешел тепер предлогает барсе игрок себя
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Luis Figo
1502560717
а че нормальный игрок, вчера у него не было лица столько стараний, сил потратил но Лестер проиграл...
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Александр52
1502626838
Он очень хороший и достойный игрок. У него отличный дриблинг, при обводках он не теряет скорость, своевременно отходит в защиту, может начинать атаку из защиты, перень с мозгами, выносливый, отличный удар и с игры и со стандартов. Без малейшего зазнайства но с могучей арабской гордостью. Думаю он будет украшением Барсы.
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