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    Марез предложил свои услуги «Барселоне»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Алжирец уже предложил свои услуги каталонскому клубу.

    26-летний игрок дает понять, что он хочет покинуть англичан нынешним летом, однако «лисы» продолжают отклонять предложения по хавбеку, требуя за него у потенциальных покупателей 45 миллионов евро.

    Марез рассчитывает заменить в атаке сине-гранатовых Неймара, перешедшего в «ПСЖ», и надеется, что «Барселона» рассмотрит его кандидатуру, как полезную и доступную альтернативу бразильцу.

    Нынешний контракт Мареза с «Лестером» действует до июля года.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 16:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 августа 2017, 15:20

      Он очень хороший и достойный игрок. У него отличный дриблинг, при обводках он не теряет скорость, своевременно отходит в защиту, может начинать атаку из защиты, перень с мозгами, выносливый, отличный удар и с игры и со стандартов. Без малейшего зазнайства но с могучей арабской гордостью. Думаю он будет украшением Барсы.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 августа 2017, 20:58

      а че нормальный игрок, вчера у него не было лица столько стараний, сил потратил но Лестер проиграл...

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Luis Figo 13 августа 2017, 01:30

      В том то и вся суть что "нормальный" по отношению к барсе. Не нужен он, не сможет стабильно держать уровень. ИМХО

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 августа 2017, 18:37

      Пока по тв игрока не поле не увижу не поверю... недавно рому перешел тепер предлогает барсе игрок себя

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 12 августа 2017, 17:23

      Что за дичь?

      0
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      Рейтинг: +10

      Cub88 12 августа 2017, 17:03

      Автор похоже не читает, что пишет. Начал Лестером, закончил Ромой. Знает ли он вообще кто такой Марез?

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      Рейтинг: +450

      Houston 12 августа 2017, 17:01

      А он в Роме?Оо

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      Рейтинг: +32

      ELDA 12 августа 2017, 17:01

      с Ромой?? Последняя строчка.

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