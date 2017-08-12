Марез предложил свои услуги «Барселоне»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Алжирец уже предложил свои услуги каталонскому клубу.

26-летний игрок дает понять, что он хочет покинуть англичан нынешним летом, однако «лисы» продолжают отклонять предложения по хавбеку, требуя за него у потенциальных покупателей 45 миллионов евро.

Марез рассчитывает заменить в атаке сине-гранатовых Неймара, перешедшего в «ПСЖ», и надеется, что «Барселона» рассмотрит его кандидатуру, как полезную и доступную альтернативу бразильцу.

Нынешний контракт Мареза с «Лестером» действует до июля года.