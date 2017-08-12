Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Спартака» признали Пашалича лучшим игроком матча против «Арсенала»

    Официальный сайт «Фратрии» опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0). Первое место с 20-ю очками занял новичок Марио Пашалич.

    Арендованный у «Челси» серб в матче на «Открытие Арене» отдал результативную передачу.

    Топ-5 результатов голосования:

    1. Марио Пашалич – 20 очков

    2. Зе Луиш – 16

    3. Квинси Промес – 13

    4. Георгий Джикия – 11

    5. Александр Селихов – 10

    Источник: Фратрия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 12 августа 2017, 14:05

      В игре с тульским Арсеналом Пашалич ничем НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ на фоне остальных!
      Как его можно назвать "лучшим" среди средних!
      Если, кто и выделялся, так это Промес!
      Авансы не пойдут Пашаличу на пользу и за них очки не дают!
      Пусть хоть сто раз на день называют "лучшим", а по игре Пашалич лучшим НЕ БЫЛ!
      Спартак ВЫМУЧИЛ победу у Арсенала, за счёт СЛАБОСТИ Арсенала и плохой командной игры!
      Арсенал только строит игру и игровая дисциплина у Арсенала на низком футбольном уровне!
      Все линии у Арсенала СЛАБЫЕ и это удивительно, что Спартак ВЫМУЧИЛ эту победу!!!
      У Божовича работы хватает и дай Бог к концу сезона ему подправить игру Арсенала, чтобы не вылететь!!!
      Спартак и Пашалич не впечатлили на фоне слабого Арсенала, а на вот на фоне Зенита - Спартак и Пашалич выглядели БЕЗОБРАЗНО!
      Проблем хватает и у Спартака.
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Динамо, с Уфой, с Зенитом и Арсеналом это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 августа 2017, 13:39

      Это, скорее, аванс на будущее

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 августа 2017, 13:38

      Хороший дебют получился у Марио , но на мой взгляд лучшем в этом матче все равно был Зе из-за его жажды борьбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 августа 2017, 13:36

      Видно сразу, что парень с головой.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11