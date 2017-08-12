Болельщики «Спартака» признали Пашалича лучшим игроком матча против «Арсенала»

Официальный сайт «Фратрии» опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0). Первое место с 20-ю очками занял новичок Марио Пашалич.

Арендованный у «Челси» серб в матче на «Открытие Арене» отдал результативную передачу.

Топ-5 результатов голосования:

1. Марио Пашалич – 20 очков

2. Зе Луиш – 16

3. Квинси Промес – 13

4. Георгий Джикия – 11

5. Александр Селихов – 10