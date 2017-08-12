Болельщики «Спартака» признали Пашалича лучшим игроком матча против «Арсенала»

В игре с тульским Арсеналом Пашалич ничем НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ на фоне остальных!
Как его можно назвать "лучшим" среди средних!
Если, кто и выделялся, так это Промес!
Авансы не пойдут Пашаличу на пользу и за них очки не дают!
Пусть хоть сто раз на день называют "лучшим", а по игре Пашалич лучшим НЕ БЫЛ!
Спартак ВЫМУЧИЛ победу у Арсенала, за счёт СЛАБОСТИ Арсенала и плохой командной игры!
Арсенал только строит игру и игровая дисциплина у Арсенала на низком футбольном уровне!
Все линии у Арсенала СЛАБЫЕ и это удивительно, что Спартак ВЫМУЧИЛ эту победу!!!
У Божовича работы хватает и дай Бог к концу сезона ему подправить игру Арсенала, чтобы не вылететь!!!
Спартак и Пашалич не впечатлили на фоне слабого Арсенала, а на вот на фоне Зенита - Спартак и Пашалич выглядели БЕЗОБРАЗНО!
Проблем хватает и у Спартака.
Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
Игра с Динамо, с Уфой, с Зенитом и Арсеналом это показала.
А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы!
Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
Официальный сайт «Фратрии» опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0). Первое место с 20-ю очками занял новичок Марио Пашалич.
Арендованный у «Челси» серб в матче на «Открытие Арене» отдал результативную передачу.
Топ-5 результатов голосования:
1. Марио Пашалич – 20 очков
2. Зе Луиш – 16
3. Квинси Промес – 13
4. Георгий Джикия – 11
5. Александр Селихов – 10