Канчельскис: «Глушаков – не железный. Ему нужен отдых»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис затронул тему неудачной игры полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в новом сезоне. По мнению ветерана, хавбеку требуется дать некоторое время на отдых.

«Денис же не железный. Ему же тоже надо отдыхать. Он весь тот сезон провел от звонка до звонка. Потом Кубок конфедераций. Ему же нужна какая-то пауза. Пока он еще выбирается из функциональной ямы. Дайте ему еще немного времени. Кроме того, умер его дядя, которого он очень любил. Это тоже сказалось. Много факторов, которые влияют сейчас на его игру. Нужен отдых.

Все знают уровень игры Глушакова. Чем быстрее «Спартак» заключит с ним новый контракт, тем будет лучше для всех», – заявил Канчельскис.

В нынешнем сезоне Глушаков провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.