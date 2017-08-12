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    Канчельскис: «Глушаков – не железный. Ему нужен отдых»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис затронул тему неудачной игры полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в новом сезоне. По мнению ветерана, хавбеку требуется дать некоторое время на отдых.

    «Денис же не железный. Ему же тоже надо отдыхать. Он весь тот сезон провел от звонка до звонка. Потом Кубок конфедераций. Ему же нужна какая-то пауза. Пока он еще выбирается из функциональной ямы. Дайте ему еще немного времени. Кроме того, умер его дядя, которого он очень любил. Это тоже сказалось. Много факторов, которые влияют сейчас на его игру. Нужен отдых.

    Все знают уровень игры Глушакова. Чем быстрее «Спартак» заключит с ним новый контракт, тем будет лучше для всех», – заявил Канчельскис.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 11:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 14:53

      Если клуб превращать в богадельню, то Денису действительно нужны особые условия. Уже и Канчельскис признал неудачную игру, функциональную яму и необходимость времени на отдых. И я сам путаю, что сейчас движет Денисом: или неопределенность с контрактом, или наступающая немощность. Одно очевидно, сдал Денис...

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 12 августа 2017, 14:00

      Да, отпуск месяц - это важно!

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      Рейтинг: +238

      spar57 12 августа 2017, 13:52

      Денис, наверное, действительно устал. С января без отпуска (неделя не в счёт).

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 12 августа 2017, 13:41

      О роналду наверное титановый!!!!
      В 2 раза больше матчей провел на уровне выше,уже 30++ из сезона в сезон
      И все также крут

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      Рейтинг: +238

      spar57 > RamonCSKA 12 августа 2017, 13:55

      Криштиану уже 2 месяца не играет, отдыхает, опять же к суду готовился, а Денис, почти без отдыха пашет с января.

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 12 августа 2017, 13:12

      Куркулю пора на пенсию!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 августа 2017, 13:10

      Какой же у нас оказывается в команде есть особенный футболист Глушаков. И отдых ему нужен особенный - дольше чем другим. Предлагаю срочно прервать Чемпионат на недельку хотя бы, чтобы Денис отдохнул и восстановил свои силы. Зато потом рвать всех будет!.. Берегись!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:27

      Кровать вынесите на поле, пожалуйста. Персональную для кэпа!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 12:16

      Глушаков просто очень жадный оказался все ему мало.

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