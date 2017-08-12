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Канчельскис: «Глушаков – не железный. Ему нужен отдых»

12 августа 2017, 11:55
9

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис затронул тему неудачной игры полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в новом сезоне. По мнению ветерана, хавбеку требуется дать некоторое время на отдых.

«Денис же не железный. Ему же тоже надо отдыхать. Он весь тот сезон провел от звонка до звонка. Потом Кубок конфедераций. Ему же нужна какая-то пауза. Пока он еще выбирается из функциональной ямы. Дайте ему еще немного времени. Кроме того, умер его дядя, которого он очень любил. Это тоже сказалось. Много факторов, которые влияют сейчас на его игру. Нужен отдых.

Все знают уровень игры Глушакова. Чем быстрее «Спартак» заключит с ним новый контракт, тем будет лучше для всех», – заявил Канчельскис.

В нынешнем сезоне Глушаков провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1502529397
Глушаков просто очень жадный оказался все ему мало.
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prezent2017
1502530064
Кровать вынесите на поле, пожалуйста. Персональную для кэпа!
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oyabun
1502532655
Какой же у нас оказывается в команде есть особенный футболист Глушаков. И отдых ему нужен особенный - дольше чем другим. Предлагаю срочно прервать Чемпионат на недельку хотя бы, чтобы Денис отдохнул и восстановил свои силы. Зато потом рвать всех будет!.. Берегись!!!
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АЛЕКС 58
1502532721
Куркулю пора на пенсию!
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RamonCSKA
1502534489
О роналду наверное титановый!!!! В 2 раза больше матчей провел на уровне выше,уже 30++ из сезона в сезон И все также крут
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spar57
1502535164
Денис, наверное, действительно устал. С января без отпуска (неделя не в счёт).
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Maxim Nik
1502535628
Да, отпуск месяц - это важно!
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serppion
1502538796
Если клуб превращать в богадельню, то Денису действительно нужны особые условия. Уже и Канчельскис признал неудачную игру, функциональную яму и необходимость времени на отдых. И я сам путаю, что сейчас движет Денисом: или неопределенность с контрактом, или наступающая немощность. Одно очевидно, сдал Денис...
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