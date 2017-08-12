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    «Локомотив» сообщил, что не намерен подписывать Веллитона

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе в команду бывшего форварда «Спартака» Веллитона. Ранее сам бразилец не исключил, что вернется в Россию.

    «Веллитон? У нас и год назад, и этой зимой был вариант с его приобретением. Мы могли его купить, но сейчас – нет. Это хороший футболист, но мы не собираемся его покупать. За прошедший год он не помолодел», – заявил Геркус.

    Ранее 30-летний бразилец покинул турецкий клуб «Кайсериспор».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 09:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 августа 2017, 15:56

      Можно взять в аренду и посмотреть чего он стоит сейчас. Всё лучше чем вообще без напа! А Галаджана с Коряном на замену выпускать, пусть опыта набираются!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 12 августа 2017, 14:06

      Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
      Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
      Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!

      Дзюба не котируется для Локомотива!
      Он задаром не нужен Локомотиву!
      Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!

      В Локомотив надо брать Веллитона!
      Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
      Он по стилю игры похож на Ари!
      А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
      30 лет это не помеха для игры!
      Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!

      Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
      Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
      Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
      Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
      Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.

      Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
      Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
      Возьмите на год с последующим продлением!
      Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 августа 2017, 13:19

      Слава богу! Хорошая новость

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:12

      Очень грубый свин.

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 августа 2017, 09:55

      Вот и правильно!!

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