«Локомотив» сообщил, что не намерен подписывать Веллитона

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе в команду бывшего форварда «Спартака» Веллитона. Ранее сам бразилец не исключил, что вернется в Россию.

«Веллитон? У нас и год назад, и этой зимой был вариант с его приобретением. Мы могли его купить, но сейчас – нет. Это хороший футболист, но мы не собираемся его покупать. За прошедший год он не помолодел», – заявил Геркус.

Ранее 30-летний бразилец покинул турецкий клуб «Кайсериспор».