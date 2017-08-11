Краневиттер желает видеть Ригони в составе «Зенита»

Новоиспеченный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением по поводу потенциального перехода в сине-бело-голубой клуб своего соотечественника Эмилиано Ригони, выступающего за «Индепендьенте».

«Я все-таки надеюсь, что этот футболист перейдет к нам. Это прекрасный спортсмен, способный многое принести «Зениту», – заявил Краневиттер в эфире Radio Uno FM 103.1.

Ранее «Бомбардир» писал, что сделка по Ригони может сорваться. «Зенит» готов заплатить за аргентинца 12 миллионов долларов.