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    Краневиттер желает видеть Ригони в составе «Зенита»

    Новоиспеченный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением по поводу потенциального перехода в сине-бело-голубой клуб своего соотечественника Эмилиано Ригони, выступающего за «Индепендьенте».

    «Я все-таки надеюсь, что этот футболист перейдет к нам. Это прекрасный спортсмен, способный многое принести «Зениту», – заявил Краневиттер в эфире Radio Uno FM 103.1.

    Ранее «Бомбардир» писал, что сделка по Ригони может сорваться. «Зенит» готов заплатить за аргентинца 12 миллионов долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 12:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 16:19

      Итак перебор аргов. Забастуют, мля!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 11 августа 2017, 12:25

      не хилая будет команда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > smersh45 11 августа 2017, 12:55

      Время покажет, пока от Дриусси и Паредеса эмоции положительные

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > smersh45 11 августа 2017, 13:43

      с уралом будет хилая

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > acer2003 11 августа 2017, 15:20

      никаких эмоций хорошие игроки от которых идут эти самые эмоции к нам не едут да и стоят они ни 10-12 или 20, а в двое больше лучше было купить пару но дорогих стоящих чем кучу таких же как наши

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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Garrincha58 11 августа 2017, 21:34

      не скажи, таких как Паредес нет

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