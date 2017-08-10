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    Трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может не перейти этим летом в «Зенит».

    Как заявил вице-президент аргентинского клуба Карлос Монтанья в интервью Radio La Red, трансфер 24-летнего хавбека может сорваться из-за неудовлетворительных банковских гарантий со стороны сине-бело-голубых.

    Ранее сообщалось, что по этой причине не состоялся переход в клуб из Санкт-Петербуга хавбека «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара.

    «Зенит» был готов заплатить за Ригони 12 миллионов долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 21:05
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 06:31

      Судя по всему, денег уже не хватает!Банковских гарантий наступил айшклярем ум ферфункцих май банк,это есть кризис !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 11 августа 2017, 00:30

      Он и не начинался, чтобы сорваться! Так байки агента!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67289

      portero 10 августа 2017, 22:09

      типо Газпромбанк под санкциями?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2017, 21:16

      Значит он не сильно нужен!

      2
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