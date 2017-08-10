Трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может не перейти этим летом в «Зенит».
Как заявил вице-президент аргентинского клуба Карлос Монтанья в интервью Radio La Red, трансфер 24-летнего хавбека может сорваться из-за неудовлетворительных банковских гарантий со стороны сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что по этой причине не состоялся переход в клуб из Санкт-Петербуга хавбека «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара.
«Зенит» был готов заплатить за Ригони 12 миллионов долларов.
Источник: Бомбардир.ру