Лео и Мамаев сыграют с первых минут матча «Ахмат» – «Краснодар»

«Ахмат» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч пятого тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

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