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    Лео и Мамаев сыграют с первых минут матча «Ахмат» – «Краснодар»

    «Ахмат» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч пятого тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Лео.

    Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

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    Источник: РПЛ

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    10.08.2017 19:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 20:41

      Интересная игра идет, ничья никому не интересна.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 20:44

      Спорим, что дойдет до удаления

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 20:46

      Может, давай на ТМ3

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 20:48

      Это понятно, три не будет, а ОЗ будет?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 20:50

      Не знаю, поставил 1Х и ТМ3,5, пока все норм

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 20:53

      А я, что ОЗ - нет, пока тоже идет, но моментов многовато, в любую минуту забить могут

      8
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:04

      Первый тайм по нолям, это для Спартака хорошо, пусть так и заканчивают.

      8
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:05

      А Спартаку какая разница?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:07

      Потенциальные конкуренты очки теряют и выше Краснодара будем в таблице.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:09

      У Краснодара разница голов лучше

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:10

      А у нас личная победа над ними, это главнее мячей.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:13

      Вот и гол Краснодар забил, на хрен он был нужен

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:15

      Не говори, вон Кадыров погнал своих, давай пусть сравнивают, но тогда твоей ставке медный таз

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:17

      А не сравняют, то твоей. Я в ПариМатч ставлю, а ты?

      7
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:18

      В БК Зенит.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:27

      Давит Ахмат, боюсь судья пенальти поставит, он их 4 дал в 10 последних играх

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 10 августа 2017, 21:33

      Вот и забил Ахмат, извини друг, но твоя ставка - мимо, много ставил?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 21:35

      Да пролетел сегодня на 500р пойду спать

      7
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    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 10 августа 2017, 20:33

      Лео Жопа? да не поверю!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2017, 20:25

      Неужели Галицкий не видит, что с Шалимовым Краснодар превращается в аутсайдера в любом матче с любым соперником!!!??? Сколько вот это терпеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 19:54

      Победу БЫКАМ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67289

      portero 10 августа 2017, 19:12

      Удачи Краснодару!!!
      поглядим что получится.

      2
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