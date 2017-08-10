Лапочкин получил «двойку» за работу на матче «Ростов» – «Динамо»

Арбитр поединка пятого тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо» (1:0) Сергей Лапочкин за свою работу получил неудовлетворительную оценку. Об этом сообщило приближенное к ситуации лицо.

«Инспектор матча Эдуард Малый «неуд» выставил Лапочкину за «Ростов» – «Динамо». Пенальти не было. Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрит эпизод и действия бригады арбитров на следующей неделе», – информирует источник.

Ранее московское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором работа Лапочкина в поединке в Ростове-на-Дону подвергается жесткой критике.