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  • Лапочкин получил «двойку» за работу на матче «Ростов» – «Динамо»

Лапочкин получил «двойку» за работу на матче «Ростов» – «Динамо»

10 августа 2017, 16:15
23

Арбитр поединка пятого тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо» (1:0) Сергей Лапочкин за свою работу получил неудовлетворительную оценку. Об этом сообщило приближенное к ситуации лицо.

«Инспектор матча Эдуард Малый «неуд» выставил Лапочкину за «Ростов» – «Динамо». Пенальти не было. Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрит эпизод и действия бригады арбитров на следующей неделе», – информирует источник.

Ранее московское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором работа Лапочкина в поединке в Ростове-на-Дону подвергается жесткой критике.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Лапочкин Сергей
Комментарии (23)
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zico2205
1502371995
Охренеть..............."Левые " пенальти ЦСКА,Спартака и Рубина были не замечены, а вот спорный пенальти Ростова сразу вызвал бурю страстей....А вы не забыли господа футбольные чинуши, сколько100% -ных пенальти не дали в пользу Ростова??? Да только на Бухарове , было не менее 5 неназначенных пенальти....Я вижу, у нас кто платит- тот и заказывает музыку...Только богатым клубам это разрешено...Чмошные вы господа футчиновники....
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balaton78
1502373144
Так хотят судью наказать,чтоб негоже было ошибаться не в сторону Московских клубов...Сразу жалобы,заявления...Как убивали Ростов красными и пенальти в каждом туре в прошлом и позапрошлом сезонах забыли?! Как убивали Урал с Зенитом ...Такое ощущение,что только Москва и Питер чистенькие хотят быть..
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Тамхар
1502374641
Выходит, Байрамян симулировал что-ли? Надо иметь ввиду, что он - артист, и его в штрафную не пускать следующий раз. Зато Калачев хорошо пеналь исполнил! Все равно Ростов молодцы! Не мытьем, так катаньем...
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андрей андреев
1502375649
Когда судьи убивали Ростов,не одна тварь ничего не сказала.
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geroin161
1502378701
Никто не хочет проигрывать.не думаю, что если бы пенальти был в ворота Ростова, то Динамо возмущалось, что судья не прав... Повторюсь - Никто не хочет проигрывать. Динамо нытики
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Сибирь за Спартак
1502378877
Кто бы мог подумать. А Будогосский и Николаев почему другое твердят?
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OfaZavr
1502379556
Даже если судью и наказывают клубу от этого не легче, очки никто не вернёт.
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андрей андреев
1502379825
Что бы не говорили-счёт по игре.
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Sany-116
1502401885
Посмотри пенальти в матче Краснодар - Урал вот это пенальти придуманный и никто не ноет,а тут москву обидели пенальти был Байрамяну мент наступил на ногу.
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den161
1502441746
а пеналь рубину на азмуне с арсеналом??? 100%ный что ли??? А впрошлом сезоне сколько ростову не дали бить 11метровых??? Забыли пи@оры...?! и наоборот, придуманных нам?? Будогосского на мыло, чмошник!!!!!!!!!!!!!
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