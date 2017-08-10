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    Лапочкин получил «двойку» за работу на матче «Ростов» – «Динамо»

    Арбитр поединка пятого тура РФПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо» (1:0) Сергей Лапочкин за свою работу получил неудовлетворительную оценку. Об этом сообщило приближенное к ситуации лицо.

    «Инспектор матча Эдуард Малый «неуд» выставил Лапочкину за «Ростов» – «Динамо». Пенальти не было. Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрит эпизод и действия бригады арбитров на следующей неделе», – информирует источник.

    Ранее московское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором работа Лапочкина в поединке в Ростове-на-Дону подвергается жесткой критике.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2017 16:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 августа 2017, 21:30

      Надуманная двойка..
      Нормально отсудил..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 августа 2017, 16:19

      Контакт был! Возможно, скорее всего, Байрамян шел на этот контакт, но почему Будогосский такие моменты трактует по разному? В матче Ростова с Зенитом в прошлом сезоне Жирков "сообразил" аналогичный 11-метровый и....... все нормально, все по правилам! Как ни печально, но у нас продолжаются "двойные стандарты"! И они и дальше будут при Будогосском, потому что он против видео судей!

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 11 августа 2017, 11:55

      а пеналь рубину на азмуне с арсеналом??? 100%ный что ли??? А впрошлом сезоне сколько ростову не дали бить 11метровых??? Забыли пи@оры...?! и наоборот, придуманных нам?? Будогосского на мыло, чмошник!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 11 августа 2017, 00:51

      Посмотри пенальти в матче Краснодар - Урал вот это пенальти придуманный и никто не ноет,а тут москву обидели пенальти был Байрамяну мент наступил на ногу.

      3
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 11 августа 2017, 00:46

      Брехня заказная статейка.

      2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 10 августа 2017, 23:08

      Я ростовчанин, фанат Ростова, конечно доволен 3-мя очками, но пеналь конечно левый. Играли обе команды отвратительно, но Ростов играл чуть лучше. Жду от Ростова прежней игры как при Курбане.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 августа 2017, 19:55

      Я хоть и поклонник Динамо,однако ,если докажут вину арбитра...
      то гнать таких взашей,сегодня здесь накосячит ,а опосля в других играх....

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 10 августа 2017, 19:30

      Тот самый Малый, который убил Спартак в матче с Анжи и вынужден был завершить карьеру(золотой парашют Керимов обеспечил) теперь выставляет оценки судьям? Мир катится в бездну.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 августа 2017, 18:43

      Что бы не говорили-счёт по игре.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 18:39

      Даже если судью и наказывают клубу от этого не легче, очки никто не вернёт.

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