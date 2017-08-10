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    Абазов: «Такие команды, как ЦСКА, доводят матчи на классе»

    Защитник «Тосно» Руслан Абазов сравнил игры своей команды против ЦСКА и «Зенитом». По его мнению, с последними представители Ленинградской области выглядели получше, хотя так же уступили.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Тосно» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с тремя очками в своем активе. ЦСКА идет на пятом месте с девятью очками в копилке.

    – С кем было сложнее играть: с ЦСКА или с «Зенитом»?

    – Сложно сказать, с «Зенитом» вроде выглядели получше. Проиграли мы и тем, и тем. Вам со стороны должно быть виднее.

    – В этом матче вам удалось отыграться, что помешало удержать счет?

    – Это называется класс. У нас не так много опытных игроков, а такие команды, как ЦСКА, доводят матчи на классе. Нам не хватило сил, а соперник грамотно распределил свои возможности. Они могут поднажать в конце в случае необходимости, а нам этого не хватает.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2017 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 10 августа 2017, 14:37

      Все верно сказал!!! Повезло,что мало пропустили!!!

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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 10 августа 2017, 11:35

      в точку.

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