Абазов: «Такие команды, как ЦСКА, доводят матчи на классе»

Защитник «Тосно» Руслан Абазов сравнил игры своей команды против ЦСКА и «Зенитом». По его мнению, с последними представители Ленинградской области выглядели получше, хотя так же уступили.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Тосно» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с тремя очками в своем активе. ЦСКА идет на пятом месте с девятью очками в копилке.

– С кем было сложнее играть: с ЦСКА или с «Зенитом»?

– Сложно сказать, с «Зенитом» вроде выглядели получше. Проиграли мы и тем, и тем. Вам со стороны должно быть виднее.

– В этом матче вам удалось отыграться, что помешало удержать счет?

– Это называется класс. У нас не так много опытных игроков, а такие команды, как ЦСКА, доводят матчи на классе. Нам не хватило сил, а соперник грамотно распределил свои возможности. Они могут поднажать в конце в случае необходимости, а нам этого не хватает.