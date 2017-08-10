Дибала сменит номер в «Ювентусе» на 10-й

Чтобы с десятым номером играл не хуже, а лучше
Со следующего сезона нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала будет носить 10-й номер. Об этом сообщила пресс-служба клуба, разместив в твиттере фотографию домашней экипировки аргентинца на следующий сезон.
С момента перехода в туринский клуб из «Палермо» в июне 2015 года Дибала играл под 21-м номером.
Ранее от «десятки» отказался новичок команды Федерико Бернардески.
#Dybala10 @PauDybala_JR https://t.co/yKUKUSa9Kj pic.twitter.com/Xqvj2z4iYM— JuventusFC (@juventusfc) 9 августа 2017 г.