Дибала сменит номер в «Ювентусе» на 10-й

Со следующего сезона нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала будет носить 10-й номер. Об этом сообщила пресс-служба клуба, разместив в твиттере фотографию домашней экипировки аргентинца на следующий сезон.

С момента перехода в туринский клуб из «Палермо» в июне 2015 года Дибала играл под 21-м номером.

Ранее от «десятки» отказался новичок команды Федерико Бернардески.