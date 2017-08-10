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    Дибала сменит номер в «Ювентусе» на 10-й

    Со следующего сезона нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала будет носить 10-й номер. Об этом сообщила пресс-служба клуба, разместив в твиттере фотографию домашней экипировки аргентинца на следующий сезон.

    С момента перехода в туринский клуб из «Палермо» в июне 2015 года Дибала играл под 21-м номером.

    Ранее от «десятки» отказался новичок команды Федерико Бернардески.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    10.08.2017 01:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 10 августа 2017, 10:36

      Чтобы с десятым номером играл не хуже, а лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 августа 2017, 07:29

      заслуженный номер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 10 августа 2017, 07:13

      Теперь точно продадут-верный признак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 10 августа 2017, 01:33

      21 номер он носил,а не 19

      0
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