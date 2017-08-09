Ерохин: «Жаль, что не дожали «Урал»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог ничьей с «Уралом» (1:1) в рамках пятого тура РФПЛ.

«Жаль, что не дожали «Урал». Были моменты, которые нужно было доводить до завершения, чтобы побеждать. Спасибо тем, кто меня тепло принял в Екатеринбурге. Я здесь играл раньше, приятно», — сказал 27-летний игрок сборной России в интервью телеканалу «Наш футбол».

С 2013 по 2014 год Ерохин играл за «Урал» на правах аренды, с 2014 по 2016 – был полноценным игроком клуба.