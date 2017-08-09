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    Ерохин: «Жаль, что не дожали «Урал»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог ничьей с «Уралом» (1:1) в рамках пятого тура РФПЛ.

    «Жаль, что не дожали «Урал». Были моменты, которые нужно было доводить до завершения, чтобы побеждать. Спасибо тем, кто меня тепло принял в Екатеринбурге. Я здесь играл раньше, приятно», — сказал 27-летний игрок сборной России в интервью телеканалу «Наш футбол».

    С 2013 по 2014 год Ерохин играл за «Урал» на правах аренды, с 2014 по 2016 – был полноценным игроком клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 19:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 10 августа 2017, 08:50

      скажи спасибо, что "Урал" вас не дожал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 9 августа 2017, 23:31

      надо в ворота попадать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 августа 2017, 22:58

      Урал - тошнотворное днище, банда костоломов, бегаете вы хорошо , правда больше ничего не умеете, повезло вам что вымотанный и немотивированный Зенит играл у вас в гостях, посмотрели хоть на футболистов, а то вы их год не видели ( с тех пор как мы приезжали последний раз )

      -2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 августа 2017, 21:42

      жаль что урал в концовке не дожал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 21:30

      Жаль? Вы чуть не просрали.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 9 августа 2017, 21:09

      Посоветуйте там, в команде, Кузяеву посвятить свой запоротый выход один на один Андрею Аршавину.

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 9 августа 2017, 20:09

      после случая с Пановым я очень разочарован в питерцах! мельчают людишки!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 20:08

      Жаль, что не дожал Урал!

      3
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 9 августа 2017, 20:05

      "бомжам" радоваться надо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 19:42

      Ерохин играет почти также как и Юсупов

      0
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