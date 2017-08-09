Гол Кокорина помог «Зениту» избежать поражения в матче против «Урала»

Екатеринбурге закончился матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом». В составе хозяев голом отметился Эрик Бикфалви, у гостей забил Александр Кокорин.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча.

1:0 – Бикфалви, 35

1:1 – Кокорин, 60