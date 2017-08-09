Гол Кокорина помог «Зениту» избежать поражения в матче против «Урала»

Хорошо начал чемпионат Урал! Молодцы! Так держать в том же духе!
Екатеринбурге закончился матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом». В составе хозяев голом отметился Эрик Бикфалви, у гостей забил Александр Кокорин.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча.
1:0 – Бикфалви, 35
ГЛ! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:0 35' Эрик Бикфалви pic.twitter.com/RVljsl80Ar— РФПЛ (@rfpl) 9 августа 2017 г.
1:1 – Кокорин, 60
ГЛ! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO— РФПЛ (@rfpl) 9 августа 2017 г.