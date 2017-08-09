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    Гол Кокорина помог «Зениту» избежать поражения в матче против «Урала»

    Екатеринбурге закончился матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом». В составе хозяев голом отметился Эрик Бикфалви, у гостей забил Александр Кокорин.

    Представляем вашему вниманию оба забитых мяча.

    1:0 – Бикфалви, 35

    1:1 – Кокорин, 60

    Источник: Twitter

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    09.08.2017 19:19
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:44

      Хорошо начал чемпионат Урал! Молодцы! Так держать в том же духе!

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 августа 2017, 23:10

      Гол Бикфалви помог Уралу избежать поражения в матче с Зенитом, а не наоборот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 августа 2017, 22:48

      Зенит-чемпион!

      1
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 9 августа 2017, 22:03

      Отскочили

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 9 августа 2017, 21:13

      Похоже, Кокорину переть начинает - каким местом мяча ни коснется, тот в ворота летит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67289

      portero 9 августа 2017, 20:58

      Тарханов просто счастлив был после матча когда вью давал, молодцы Урал выстояли

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +67289

      portero 9 августа 2017, 20:57

      у Зенита всё залетело в предыдущем туре, в этой жаль Кузяев не забил хорошо разыграли,

      6
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 9 августа 2017, 20:41

      Кокорину Манчини место нашёл в расстановке - и он заиграл сразу...гораздо более скоростной и техничный игрок по сравнению с дзюбой оказался...и это радует...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 20:29

      Кокорин красава!!! Один из немногих играющих в этом сезоне! Черчесов смотри в оба за лучшим нападающим на сегодняшний день!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 20:23

      Жаль что избежал.

      -1
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