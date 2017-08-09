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    Бикфалви, Терентьев и Кокорин сыграют с первых минут матча «Урал» – «Зенит»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 5-го тура чемпионата России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

    Зенит: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

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    Источник: РПЛ

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    09.08.2017 16:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей 10 августа 2017, 19:17

      Ничья.

      2
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 9 августа 2017, 17:34

      Победы и красивой игры!!!

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 августа 2017, 17:24

      Удачи ждем красивый игры и без травм

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 августа 2017, 17:13

      А что с Новосельцевым кто в курсе?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 17:09

      Нету в старте значит Урал обязательно забьет,так что Зениту надо забивать два,а это не просто Урал не Спартак раскрываться особо не будет

      2
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      Рейтинг: +439

      сасас 9 августа 2017, 16:52

      Кривоногий Нету в составе- жди беды

      0
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > сасас 10 августа 2017, 19:18

      Да уж.

      2
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 9 августа 2017, 16:40

      Два изменения в составе Зенита по сравнению с предыдущим матчем. И то, если бы Смольников красную не получил. Я думал изменений будет больше

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 9 августа 2017, 16:24

      Посмотрим на игру, у Зенита прошли праздники из-за победы над Спартаком?

      0
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > RotBerg 10 августа 2017, 19:18

      Да-да.

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