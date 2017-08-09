Бикфалви, Терентьев и Кокорин сыграют с первых минут матча «Урал» – «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 5-го тура чемпионата России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Зенит: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

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