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    Сесар Навас определится с будущим 21 августа

    Защитник Сесар Навас рассказал о том, когда он определится со своим будущим. Сейчас футболист находится на грани принятия решения о завершении своей профессиональной карьеры.

    «Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», – сказал Навас.

    Напомним, этим летом испанец мог перейти в «Рубин», но во время сборов в Австрии покинул расположение клуба из-за серьезной болезни отца.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 августа 2017, 12:24

      хорошая новость....
      оставляющая надежду.....

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 августа 2017, 12:00

      Цезарю-продолжить карьеру,отцу-здоровья.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 9 августа 2017, 11:57

      Такие легионеры украшают наш чемпионат, повышая его уровень. Удачи Цезарю и здоровья его отцу!

      3
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 9 августа 2017, 11:42

      Надеюсь у отца всё будет хорошо и он продолжит играть...

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