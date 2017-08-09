Сесар Навас определится с будущим 21 августа

Защитник Сесар Навас рассказал о том, когда он определится со своим будущим. Сейчас футболист находится на грани принятия решения о завершении своей профессиональной карьеры.

«Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», – сказал Навас.

Напомним, этим летом испанец мог перейти в «Рубин», но во время сборов в Австрии покинул расположение клуба из-за серьезной болезни отца.