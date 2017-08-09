Орлов будет комментировать матч «Зенита» с «Ахматом»

Профессионализм приветствуется везде, в том числе и в футболе, причем во всех его составляющих, от комментаторов до судей. А когда ангажированность превалирует над беспристрастностью комментатора, извините, противно.
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов возвращается к работе на матчи российской Премьер-лиги с участием «Зенита». Он будет работать на матче шестого тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет 13 августа «Ахмат» на стадионе «Санкт-Петербург».
Отметим, что в текущем сезоне Орлов работал пока лишь на домашних матчах «Тосно».