Орлов будет комментировать матч «Зенита» с «Ахматом»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов возвращается к работе на матчи российской Премьер-лиги с участием «Зенита». Он будет работать на матче шестого тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет 13 августа «Ахмат» на стадионе «Санкт-Петербург».

Отметим, что в текущем сезоне Орлов работал пока лишь на домашних матчах «Тосно».