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    Орлов будет комментировать матч «Зенита» с «Ахматом»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов возвращается к работе на матчи российской Премьер-лиги с участием «Зенита». Он будет работать на матче шестого тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет 13 августа «Ахмат» на стадионе «Санкт-Петербург».

    Отметим, что в текущем сезоне Орлов работал пока лишь на домашних матчах «Тосно».

    Источник: НТВ

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    09.08.2017 10:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 13 августа 2017, 12:20

      Профессионализм приветствуется везде, в том числе и в футболе, причем во всех его составляющих, от комментаторов до судей. А когда ангажированность превалирует над беспристрастностью комментатора, извините, противно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 августа 2017, 17:49

      Давно не слышал его перлы . Хочется ретро ... !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 9 августа 2017, 15:35

      не дай бог ещё уткина вернут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 августа 2017, 15:11

      все в сравнении, молодежь еще хуже его путь позаговаривается, а то молодежь ссыт вдруг сболтнут чего

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 14:44

      дождался Геша.. На радостях чудить будет наверное..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 9 августа 2017, 13:13

      Интересно, а Краневиттер сыграет с Ахматом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 августа 2017, 12:42

      Соскучились уже.., пожалуй последний мастодонт комментаторского цеха...
      А то, что частенько ошибается, ничего страшного, поправим.)
      Не каждому дано,
      когда тебе за 70,
      не то что комментировать,
      а слово обронить...
      Давайте прекратим
      Мы старикам завидовать
      Ведь годы лучшие у них
      Давно уж позади...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Bivaliy67 9 августа 2017, 13:35

      Слеза навернулась... Сколько часов, дней, месяцев люди слушали его бездарные, псевдообъективные и непрофессиональные комментарии...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 августа 2017, 12:11

      Я предпочитаю профессионализм Орлова предвзятым репортажам другие ведущих

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 9 августа 2017, 11:51

      Только отдохнули все немножко, а тут...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 9 августа 2017, 11:41

      А я послушаю с удовольствием

      4
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