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    «Ювентус» оценил Джана в 25 миллионов

    «Ювентус» предлагает «Ливерпулю» 25 миллионов евро за переход полузащитника Эмре Джана. Британцы рассчитывают выручить за продажу своего игрока не менее 30 миллионов, хотя ранее главный тренер команды Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на этого футболиста в предстоящем сезоне.

    Действующий контракт хавбека с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2018 года. В прошедшем сезоне Джан сыграл в 32 матчах Премьер-лиги, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    09.08.2017 08:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 августа 2017, 10:55

      По современным ценам трансфер Джана не менее 60-70 млн. Но какой смысл расставаться с мотивированным квалифицированным ЦП, играющим как в отборе, так и в атаке, с ударом игроком сборной Германии?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 августа 2017, 10:39

      коутиньо, джан... опять будут в середине барахтаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 августа 2017, 10:34

      Нафиг он нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 9 августа 2017, 08:20

      Он не заиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 августа 2017, 08:18

      Эмре Джан оценил весь Ювентус в 15 млн. евро.

      -1
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