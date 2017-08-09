«Ювентус» оценил Джана в 25 миллионов

«Ювентус» предлагает «Ливерпулю» 25 миллионов евро за переход полузащитника Эмре Джана. Британцы рассчитывают выручить за продажу своего игрока не менее 30 миллионов, хотя ранее главный тренер команды Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на этого футболиста в предстоящем сезоне.

Действующий контракт хавбека с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2018 года. В прошедшем сезоне Джан сыграл в 32 матчах Премьер-лиги, забив пять голов и сделав две результативные передачи.