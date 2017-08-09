Нигматуллин: «Локомотив» не так впечатляет, как «Зенит», но он лидирует в чемпионате без потерь»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в предстоящем матче пятого тура РФПЛ в Казани, красно-зеленые постараются навязать «Рубину» свой стиль игры.

«Локомотив» не так впечатляет по составу и игре, как тот же «Зенит». Но они лидеры чемпионата и идут без потерь. Однако в Казани «Локо» будет очень непросто продолжить свою победную серию.

Тем не менее я думаю, что подопечные Юрия Семина постараются навязать сопернику свой стиль игры – закрытый», – отметил Нигматуллин.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.