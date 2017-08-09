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    Нигматуллин: «Локомотив» не так впечатляет, как «Зенит», но он лидирует в чемпионате без потерь»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в предстоящем матче пятого тура РФПЛ в Казани, красно-зеленые постараются навязать «Рубину» свой стиль игры.

    «Локомотив» не так впечатляет по составу и игре, как тот же «Зенит». Но они лидеры чемпионата и идут без потерь. Однако в Казани «Локо» будет очень непросто продолжить свою победную серию.

    Тем не менее я думаю, что подопечные Юрия Семина постараются навязать сопернику свой стиль игры – закрытый», – отметил Нигматуллин.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    09.08.2017 07:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 августа 2017, 10:37

      Шахматы будут... две команды играют от обороны... до первой ошибки

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 08:32

      Сапсан быстро начал,но скоро остановка

      0
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