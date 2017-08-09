Каррагер верит, что ван Дейк вернет «Ливерпулю» титулы

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк способен серьезно усилить команду. Стоит отметить, что на него также претендует «Челси».

«За последние 10 лет «Челси» является более успешным клубом, чем «Ливерпуль». Они действующие чемпионы. Да, для любого футболиста переезд в Лондон выглядит заманчиво, сейчас «Челси» лучше «Ливерпуля».

Но на месте Вирджила я бы присмотрелся, как «Челси» строит игру с тремя защитниками. Мне кажется, что ему больше подходит позиция центрального защитника, где в прошлом сезоне здорово играл Давид Луис. Но я не вижу, чтобы кто-то из них двоих играл на месте крайнего центрального.

Уверен, что ван Дейк может помочь «Ливерпулю» вновь бороться за титулы. Люди говорят о победе в Премьер-лиге, но за последние 10–12 лет «Ливерпуль» взял лишь один трофей. Это никуда не годится», – сказал Каррагер.

26-летний голландский защитник уже уведомил руководство своего клуба о желании сменить прописку этим летом.