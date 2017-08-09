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    Каррагер верит, что ван Дейк вернет «Ливерпулю» титулы

    Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк способен серьезно усилить команду. Стоит отметить, что на него также претендует «Челси».

    «За последние 10 лет «Челси» является более успешным клубом, чем «Ливерпуль». Они действующие чемпионы. Да, для любого футболиста переезд в Лондон выглядит заманчиво, сейчас «Челси» лучше «Ливерпуля».

    Но на месте Вирджила я бы присмотрелся, как «Челси» строит игру с тремя защитниками. Мне кажется, что ему больше подходит позиция центрального защитника, где в прошлом сезоне здорово играл Давид Луис. Но я не вижу, чтобы кто-то из них двоих играл на месте крайнего центрального.

    Уверен, что ван Дейк может помочь «Ливерпулю» вновь бороться за титулы. Люди говорят о победе в Премьер-лиге, но за последние 10–12 лет «Ливерпуль» взял лишь один трофей. Это никуда не годится», – сказал Каррагер.

    26-летний голландский защитник уже уведомил руководство своего клуба о желании сменить прописку этим летом.

    Источник: Liverpool Echo

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    09.08.2017 07:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 10:14

      Ну вот именно он и вернет... Еще кучу игроков надо докупить,чтобы действительно стабильно сильный состав был

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 августа 2017, 08:09

      Только в Ливерпуль, в Челси и так все хорошо с защитой.

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Dgad 9 августа 2017, 11:01

      В Челси не все хорошо с защитой , это я тебе как болельщик Челси говорю

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Sarco999 9 августа 2017, 11:30

      Наличие Давида Луиза Кэхила Рудигера и Аспиликуетты это мало? Они все классом выше чем условный Клаван и Ловрен в Ливерпуле, а то что не все хорошо с защитой это вопрос к тренеру, а не исполнителям

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Dgad 9 августа 2017, 13:49

      В том то и дело , что Конте как раз таки привел их в порядок , но это все равно не мешало Кейхилу косячить , да и если у Челси защита лучше чем у Ливерпуля , не значит , что она хорошая ! Я вообще в Челси хорошими защитниками только ЛУиса и Аспи считаю)

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