Моуринью – первый тренер, проигравший в трех Суперкубках УЕФА

Что бы там не говорили, все знают чего достиг Моуриньо.. Победитель.
«Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА проиграл «Реалу» – 1:2.
Стоит отметить, что для наставника «МЮ» Жозе Моуринью это поражение в Суперкубке УЕФА стало уже третьим в карьере. По этому показателю он стал первым в истории тренеров.
В 2003 году «Порту» под руководством Моуринью уступил «Милану», а в 2013-м «Челси» в серии послематчевых пенальти проиграл «Баварии».
Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?