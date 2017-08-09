Моуринью – первый тренер, проигравший в трех Суперкубках УЕФА

«Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА проиграл «Реалу» – 1:2.

Стоит отметить, что для наставника «МЮ» Жозе Моуринью это поражение в Суперкубке УЕФА стало уже третьим в карьере. По этому показателю он стал первым в истории тренеров.

В 2003 году «Порту» под руководством Моуринью уступил «Милану», а в 2013-м «Челси» в серии послематчевых пенальти проиграл «Баварии».

Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?