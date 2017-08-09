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    Моуринью – первый тренер, проигравший в трех Суперкубках УЕФА

    «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА проиграл «Реалу» – 1:2.

    Стоит отметить, что для наставника «МЮ» Жозе Моуринью это поражение в Суперкубке УЕФА стало уже третьим в карьере. По этому показателю он стал первым в истории тренеров.

    В 2003 году «Порту» под руководством Моуринью уступил «Милану», а в 2013-м «Челси» в серии послематчевых пенальти проиграл «Баварии».

    Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 00:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 августа 2017, 00:40

      Что бы там не говорили, все знают чего достиг Моуриньо.. Победитель.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 августа 2017, 00:34

      Он один из немногих тренеров, а может и одни такой, кто довёл команду до супер кубка УЕФА 3 раза!!!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 00:21

      Бомбардиру лишь бы высмеять!!! Да он величайший тренер выигравший кучу трофеев!!! Статья как обычно ни о чем! Автору, советую написать о своих заслугах!

      6
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 августа 2017, 00:08

      Единицы из тренеров могут похвастаться попаданием в розыгрыш Суперкубка Европы...

      1
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      Рейтинг: +34

      leonleon 9 августа 2017, 00:05

      Не думаю,что он будет горевать. Уж трофеев он насобирал дай Бог каждому.

      5
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